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Haberler Galeri Mustafa Çulcu’dan Trabzonspor maçı hakemine flaş sözler! “Çağdaş hakemlikten uzak”
Giriş Tarihi: 28.04.2025 07:21 Güncelleme Tarihi: 28.04.2025 07:21

Mustafa Çulcu’dan Trabzonspor maçı hakemine flaş sözler! “Çağdaş hakemlikten uzak”

Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor'u sahasında 4-3 mağlup etti. Bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golleri Zubkov, Sikan (2) ve Banza kaydetti. SABAH Spor yazarları Mustafa Çulcu ve İskender Günen, karşılaşmayı değerlendirdi.

Mustafa Çulcu’dan Trabzonspor maçı hakemine flaş sözler! Çağdaş hakemlikten uzak

Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor'u sahasında 4-3 mağlup etti.

Mustafa Çulcu’dan Trabzonspor maçı hakemine flaş sözler! Çağdaş hakemlikten uzak

Bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golleri Zubkov, Sikan (2) ve Banza kaydetti. Karşılaşmayı SABAH Spor yazarları Mustafa Çulcu ve İskender Günen, yorumladı.

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Mustafa Çulcu’dan Trabzonspor maçı hakemine flaş sözler! Çağdaş hakemlikten uzak

MUSTAFA ÇULCU: "ÇAĞDAŞ HAKEMLİKTEN UZAK"

Trabzon-Alanya maçında Ali Şansalan; çağdaş hakemlikten uzak, şuursuz bir performans sergiledi. 42'de Trabzon ceza alanı içine gelen yüksek ortada Cordova ile Mustafa kafaya çıktılar.

Mustafa Çulcu’dan Trabzonspor maçı hakemine flaş sözler! Çağdaş hakemlikten uzak

Seken top Visca'nın, olabildiğince sakınarak küçüldüğü, vücuduna kapalı olan koluna temas etti. Asla penaltı olmaz. Ancak skandal bir VAR müdahalesi geldi. Şansalan, tüy dikti penaltı verdi. Senin hiç mi iraden, yorumun, bilgin, yüreğin yok?

Mustafa Çulcu’dan Trabzonspor maçı hakemine flaş sözler! Çağdaş hakemlikten uzak

MHK Başkanı, "Yabancı VAR'ları rencide etmeyin, uyun" diyormuş… Yahu Ali yarın MHK gider, yenisi gelir ama sen sahalarda düdük öttürmeye devam edeceksin.