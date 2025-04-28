Mustafa Çulcu’dan Trabzonspor maçı hakemine flaş sözler! “Çağdaş hakemlikten uzak”

Seken top Visca'nın, olabildiğince sakınarak küçüldüğü, vücuduna kapalı olan koluna temas etti. Asla penaltı olmaz. Ancak skandal bir VAR müdahalesi geldi. Şansalan, tüy dikti penaltı verdi. Senin hiç mi iraden, yorumun, bilgin, yüreğin yok?