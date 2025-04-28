Mustafa Çulcu’dan Trabzonspor maçı hakemine flaş sözler! “Çağdaş hakemlikten uzak”

Trabzonspor Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Alanyaspor'u sahasında 4-3 mağlup etti. Bordo-mavili takıma galibiyeti getiren golleri Zubkov, Sikan (2) ve Banza kaydetti. Karşılaşmayı SABAH Spor yazarları Mustafa Çulcu ve İskender Günen, yorumladı. MUSTAFA ÇULCU: 'ÇAĞDAŞ HAKEMLİKTEN UZAK' Trabzon-Alanya maçında Ali Şansalan; çağdaş hakemlikten uzak, şuursuz bir performans sergiledi. 42'de Trabzon ceza alanı içine gelen yüksek ortada Cordova ile Mustafa kafaya çıktılar. Seken top Visca'nın, olabildiğince sakınarak küçüldüğü, vücuduna kapalı olan koluna temas etti. Asla penaltı olmaz. Ancak skandal bir VAR müdahalesi geldi. Şansalan, tüy dikti penaltı verdi. Senin hiç mi iraden, yorumun, bilgin, yüreğin yok? MHK Başkanı, 'Yabancı VAR'ları rencide etmeyin, uyun' diyormuş... Yahu Ali yarın MHK gider, yenisi gelir ama sen sahalarda düdük öttürmeye devam edeceksin. 69'da Sikan'ı ceza alanına yakın bölgede Lima sarıyor, sarmalıyor ve tek kol çekiyor indiriyor. Lima ihraç ama hakem çözemiyor. Hadi sağdaki savunmacıyı yakın gibi gördün, 'oyunun içinde' dedin. O zaman umut vadeden atağı önlediği için bari sarı ver. Yabancı VAR'ıyla, yerli hakemiyle galiba iş çığrından çıktı. Bunlar hakikaten şaşırmışlar. İSKENDER GÜNEN: MÜKEMMEL ZUBKOV' Mükemmel Zubkov Kupa maçından sonra rotasyonlu bir kadro, oyunda artılar daha fazla. Eksiler ise yine kalesinde kolay gol görme. Artılardan başlamak gerekiyor. Öne oynama düşüncesi, iki kenardan da yapılan ikili oyunlarla atak girişimleri... Söz edilmesi gereken üç isim ise Trabzonspor'un 3 Ukraynalısı. Batagov, Sikan ve Zubkov. Batagov, savunmada oyun aklı olan bir isim. Trabzon'un kazandığı 3. golde Zubkov'a attığı 60 metrelik mükemmel pas var. Sikan ise her geçen gün takıma katkı yapmaya başladı. Attığı iki gol ve Banza'ya yaptığı asist var. Zubkov için ayrı bir parantez açmak gerekir. Hücumun lideri, aldığı her topta rakibi eksilten özelliklere sahip ve vuruş tekniği üst düzeyde. 'SORUNU YOK' Bana göre Trabzonspor'un ara transferde yaptığı en önemli takviye. Hücumda şu an gelinen noktada gol pozisyonu üretmede Trabzon'un gerek organize ataklar gerekse bireysel becerileri düşündüğümüzde sorunu yok. Sorun rakibe kolay gol pozisyonu verme yanlışlığı. Uğurcan'ın hatalı pası, ardından çıkarken kaptırılan toplar bu kolay gol yeme nedenlerinin başında gelmekte. Büyük takım kimliği yakalama yolunda önemli işaretler var. İstikrarlı bir yapı büyük takımın olmazsa olmazıdır. Bu sezon hakem hatalarından en fazla puan kaybı yaşayan takım Trabzon. Alanya'nın kazandığı penaltıda VAR'a gidilmesine rağmen pozisyon penaltıysa konuşulacak fazla bir şey yok.'