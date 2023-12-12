Giriş Tarihi: 12.12.2023 13:48
Güncelleme Tarihi: 12.12.2023
13:48
Mustafa Kamil Abitoğlu'dan skandal için çarpıcı sözler! "Dünyaya rezil olduk! TFF alacağı kararla..."
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklanmıştı. Eski hakem Mustafa Kamil Abitoğlu, tüm Türkiye'de infial yaratan olayla ilgili Sabah.com.tr'ye konuştu. Çarpıcı ifadeler kullanan Abitoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'na seslendi. İşte son dakika haberinin detayları...