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Haberler Galeri Mustafa Kamil Abitoğlu'dan skandal için çarpıcı sözler! "Dünyaya rezil olduk! TFF alacağı kararla..."
Giriş Tarihi: 12.12.2023 13:48 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 13:48

Mustafa Kamil Abitoğlu'dan skandal için çarpıcı sözler! "Dünyaya rezil olduk! TFF alacağı kararla..."

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklanmıştı. Eski hakem Mustafa Kamil Abitoğlu, tüm Türkiye'de infial yaratan olayla ilgili Sabah.com.tr'ye konuştu. Çarpıcı ifadeler kullanan Abitoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'na seslendi. İşte son dakika haberinin detayları...

ERDEM KELEŞ
Mustafa Kamil Abitoğlu’dan skandal için çarpıcı sözler! Dünyaya rezil olduk! TFF alacağı kararla...

Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçının ardından hakem Halil Umut Meler'e yumruklu saldırıda bulunan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tutuklanmıştı. Eski hakem Mustafa Kamil Abitoğlu, tüm Türkiye'de infial yaratan olayla ilgili Sabah.com.tr'ye konuştu. Çarpıcı ifadeler kullanan Abitoğlu, Türkiye Futbol Federasyonu'na seslendi. İşte son dakika haberinin detayları...

Mustafa Kamil Abitoğlu’dan skandal için çarpıcı sözler! Dünyaya rezil olduk! TFF alacağı kararla...

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşması 1-1 eşitlikle sona ererken bitiş düdüğüyle birlikte Hakem Halil Umut Meler saldırıya uğramıştı.

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Mustafa Kamil Abitoğlu’dan skandal için çarpıcı sözler! Dünyaya rezil olduk! TFF alacağı kararla...

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan Halil Umut Meler, yere düştüğü sırada da sahaya giren iki kişi tarafından tekmelenmişti.

Mustafa Kamil Abitoğlu’dan skandal için çarpıcı sözler! Dünyaya rezil olduk! TFF alacağı kararla...

ANKARAGÜCÜ BAŞKANI FARUK KOCA TUTUKLANDI

Yumruk darbesi sonrası yere düşen Meler, yüzüne ve vücuduna defalarca tekme darbesi aldı. Araya giren 4. hakem ve güvenlik güçleri saldırganları güçlükle uzaklaştırılmıştı.

Mustafa Kamil Abitoğlu’dan skandal için çarpıcı sözler! Dünyaya rezil olduk! TFF alacağı kararla...

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında MKE Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı Faruk Koca, Ş. Y. Ş. ve K. Ç. sevk edildikleri Ankara Batı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince "kamu görevlisini yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle spor alanında kırık oluşacak şekilde yaralamak" suçundan bu sabah tutuklandı.

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