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Haberler Galeri NBA All Star maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede oynanacak? Alperen Şengün'lü NBA All Star oylaması 2025
Giriş Tarihi: 15.01.2025 15:56 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 15:59

NBA All Star maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede oynanacak? Alperen Şengün'lü NBA All Star oylaması 2025

NBA All Star oylaması devam ediyor. Milli yıldız Alperen Şengün'ün de listede olduğu sıralama yakın takibe alındı. Basketbol tutkunları yılın karşılaşmasını bekliyor. Doğu ve Batı konferansından karma olarak seçilecek ilk 5 ile yedekler de seçilecek. Peki; 2025 NBA All Star maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede oynanacak? İşte, detaylar...

NBA All Star maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede oynanacak? Alperen Şengün’lü NBA All Star oylaması 2025

NBA'in yıldız isimleri yılın organizasyonu için bir araya geliyor. NBA All Star oylamasında kritik bir sıralamada olan Alperen Şengün'ün yılın maçında yer alıp almayacağı merak konusu. Peki; 2025 NBA All Star ne zaman?

NBA All Star maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede oynanacak? Alperen Şengün’lü NBA All Star oylaması 2025

NBA ALL STAR NE ZAMAN?

2025 NBA All Star organizasyonu 16 Şubat 2025 tarihinde oynanacak. Golden State Warriors'ın ev sahipliğinde Chase Center'da gerçekleşecek maç organizasyonun 74. maçı olacak.

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NBA All Star maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede oynanacak? Alperen Şengün’lü NBA All Star oylaması 2025

ALPEREN ŞENGÜN LİSTEDE!

Batı Konferansında yer alan Alperen Şengün West kadrosuna girmek için listede. 20 Ocak tarihine kadar devam edecek oylamada Şengün 6. sırada yer alıyor.

NBA All Star maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede oynanacak? Alperen Şengün’lü NBA All Star oylaması 2025

NBA ALL STAR OYLAMASI NEREDEN YAPILIYOR?

vote.nba.com üzerinden alınan oylarda Alperen Şengün için çağrı yapılıyor. Houston Rockets formasıyla olağanüstü bir performans gösteren milli basketbolcumuz maçta yer alacak mı merak konusu.

NBA All Star maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede oynanacak? Alperen Şengün’lü NBA All Star oylaması 2025

KADROLAR O TARİHTE AÇIKLANACAK

NBA All-Star'da yer alacak ilk 5'ler 23 Ocak Perşembe günü belli olacak.

All-Star yedek oyuncuları ise 30 Ocak Perşembe günü netleşecek.

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