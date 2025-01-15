Giriş Tarihi: 15.01.2025 15:56
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025
15:59
NBA All Star maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede oynanacak? Alperen Şengün'lü NBA All Star oylaması 2025
NBA All Star oylaması devam ediyor. Milli yıldız Alperen Şengün'ün de listede olduğu sıralama yakın takibe alındı. Basketbol tutkunları yılın karşılaşmasını bekliyor. Doğu ve Batı konferansından karma olarak seçilecek ilk 5 ile yedekler de seçilecek. Peki; 2025 NBA All Star maçı ne zaman, hangi kanalda, nerede oynanacak? İşte, detaylar...