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Haberler Galeri NBA'de inanılmaz seri! Dallas - Oklahoma maçı tarihe geçti | Alperen Şengün'ün sayıları yetmedi...
Giriş Tarihi: 03.12.2023 12:13 Güncelleme Tarihi: 03.12.2023 12:15

NBA'de inanılmaz seri! Dallas - Oklahoma maçı tarihe geçti | Alperen Şengün'ün sayıları yetmedi...

NBA'de normal sezonun heyecanı devam ediyor. Gecenin en dikkat çeken karşılaşması Dallas Mavericks ile OKC Thunder arasında oynanan maç oldu. Büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmayı Oklahoma City Thunder kazanırken, Dallas'ın elde ettiği seri NBA tarihine geçti. Diğer önemli bir maçta ise Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, zorlu rakibi Los Angeles Lakers'a boyun eğdi.

NBA’de inanılmaz seri! Dallas - Oklahoma maçı tarihe geçti | Alperen Şengün’ün sayıları yetmedi...

NBA'de normal sezona 12 maçla devam edildi. Geceye damga vuran maç ise Dallas ile Oklohama City Thunder arasında oynanan karşılaşma oldu.

NBA’de inanılmaz seri! Dallas - Oklahoma maçı tarihe geçti | Alperen Şengün’ün sayıları yetmedi...

BROOKLYN'DEN 28 SAYILIK FARK

Orlando Magic, rakibi Brooklyn Nets'i 129-101 yenerek rakibinin 9 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi. Brooklyn Nets, konuk ettiği Orlando Magic'i 28 farkla geçti. Brooklyn Nets'te Mikal Bridges, attığı 42 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı. Orlando Magic'te Franz Wagner ve Cole Anthony, 20'şer sayı kaydetmesine rağmen bu performansları galibiyet getirmeye yetmedi.

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NBA’de inanılmaz seri! Dallas - Oklahoma maçı tarihe geçti | Alperen Şengün’ün sayıları yetmedi...

ÖMER FARUK YURTSEVEN'DEN 9 SAYI, 15 RİBAUNT

Utah Jazz, konuk ettiği Portland Trail Blazers'ı uzatmalar sonunda 118-113 yendi. Jazz forması giyen milli basketbolcu Ömer Faruk Yurtseven, 9 sayı, 15 ribaunt, 4 asist, 1 top çalma ve 1 blokla mücadele ederek galibiyete önemli katkı verdi.

NBA’de inanılmaz seri! Dallas - Oklahoma maçı tarihe geçti | Alperen Şengün’ün sayıları yetmedi...

Jazz'da Collin Sexton ise 25 sayı kaydetti ve bu performansıyla galibiyette önemli rol oynadı. Blazers'ta ise Shaedon Sharpe ve Malcolm Brogdon, 25'er sayı kaydetti.

NBA’de inanılmaz seri! Dallas - Oklahoma maçı tarihe geçti | Alperen Şengün’ün sayıları yetmedi...

DONCİC'İN "TRİPLE-DOUBLE"I GALİBİYET İÇİN YETERLİ OLMADI

Dallas Mavericks konuk ettiği Oklahoma City Thunder'a 126-120 mağlup oldu. Mavericks'te Luka Doncic, 36 sayı, 18 asist, 15 ribaunt ile "Triple-double" yapmasına rağmen bu performansı galibiyet getirmeye yetmedi.

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