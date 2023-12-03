Giriş Tarihi: 03.12.2023 12:13
Güncelleme Tarihi: 03.12.2023
12:15
NBA'de inanılmaz seri! Dallas - Oklahoma maçı tarihe geçti | Alperen Şengün'ün sayıları yetmedi...
NBA'de normal sezonun heyecanı devam ediyor. Gecenin en dikkat çeken karşılaşması Dallas Mavericks ile OKC Thunder arasında oynanan maç oldu. Büyük bir çekişmeye sahne olan karşılaşmayı Oklahoma City Thunder kazanırken, Dallas'ın elde ettiği seri NBA tarihine geçti. Diğer önemli bir maçta ise Alperen Şengün'ün takımı Houston Rockets, zorlu rakibi Los Angeles Lakers'a boyun eğdi.