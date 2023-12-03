NBA’de inanılmaz seri! Dallas - Oklahoma maçı tarihe geçti | Alperen Şengün’ün sayıları yetmedi...

BROOKLYN'DEN 28 SAYILIK FARK

Orlando Magic, rakibi Brooklyn Nets'i 129-101 yenerek rakibinin 9 maçlık galibiyet serisini sona erdirdi. Brooklyn Nets, konuk ettiği Orlando Magic'i 28 farkla geçti. Brooklyn Nets'te Mikal Bridges, attığı 42 sayı ile galibiyette önemli rol oynadı. Orlando Magic'te Franz Wagner ve Cole Anthony, 20'şer sayı kaydetmesine rağmen bu performansları galibiyet getirmeye yetmedi.