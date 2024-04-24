Giriş Tarihi: 24.04.2024 18:07
Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
18:09
Ne Guardiola ne Ancelotti! Okan Buruk hepsini geride bıraktı: Dikkat çeken listede tek Türk teknik direktör…
Son dakika haberleri… Galatasaray'ın başında son 2 sezondur başarılı bir grafik sergileyen Okan Buruk, geçtiğimiz sezon takımını şampiyon yapmıştı. Bu sezon da Fenerbahçe ile kıyasıya geçen şampiyonluk yarışında avantajlı olan sarı-kırmızılılar, üst üste ikinci şampiyonluğuna yakın. Bu sırada Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avrupa'nın önemli hocalarının da yer aldığı listeyi darmaduman etti. İşte son dakika haberinin detayları…