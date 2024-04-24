Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Ne Guardiola ne Ancelotti! Okan Buruk hepsini geride bıraktı: Dikkat çeken listede tek Türk teknik direktör…
Giriş Tarihi: 24.04.2024 18:07 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024 18:09

Ne Guardiola ne Ancelotti! Okan Buruk hepsini geride bıraktı: Dikkat çeken listede tek Türk teknik direktör…

Son dakika haberleri… Galatasaray'ın başında son 2 sezondur başarılı bir grafik sergileyen Okan Buruk, geçtiğimiz sezon takımını şampiyon yapmıştı. Bu sezon da Fenerbahçe ile kıyasıya geçen şampiyonluk yarışında avantajlı olan sarı-kırmızılılar, üst üste ikinci şampiyonluğuna yakın. Bu sırada Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Avrupa'nın önemli hocalarının da yer aldığı listeyi darmaduman etti. İşte son dakika haberinin detayları…

Ne Guardiola ne Ancelotti! Okan Buruk hepsini geride bıraktı: Dikkat çeken listede tek Türk teknik direktör…

Teknik direktörlük kariyerinde başarı basamaklarını birer birer çıkan Okan Buruk, Galatasaray ile kariyerinin zirvesini yaşıyor.

Ne Guardiola ne Ancelotti! Okan Buruk hepsini geride bıraktı: Dikkat çeken listede tek Türk teknik direktör…

Geçtiğimiz sezon rekorlar kırarak takımını şampiyon yapan Buruk, bu sezonda da yine rekorları alt üst etmeye devam ediyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ne Guardiola ne Ancelotti! Okan Buruk hepsini geride bıraktı: Dikkat çeken listede tek Türk teknik direktör…

Süper Lig'de alınan son sonuçların ardından şampiyonluğa yakın taraf haline gelen Galatasaray'da Okan Buruk dikkatleri bir kez daha üzerine çekti.

Ne Guardiola ne Ancelotti! Okan Buruk hepsini geride bıraktı: Dikkat çeken listede tek Türk teknik direktör…

Takvim'in haberine göre; başarılı çalıştırıcı Avrupa'nın 10 büyük liginde 1 sezondan fazla takım çalıştıran aktif teknik direktörler arasında yakaladığı puan ortalamasıyla dünyaca ünlü isimleri geride bıraktı.

Ne Guardiola ne Ancelotti! Okan Buruk hepsini geride bıraktı: Dikkat çeken listede tek Türk teknik direktör…

İşte o liste…

Jürgen Klopp | Liverpool: 2.07

SON DAKİKA