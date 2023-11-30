Nordsjaelland Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi Nordsjaelland Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? İşte muhtemel 11’ler

Nordsjaelland Fenerbahçe maçı canlı izle kanalı, saati ve muhtemel 11'leri araştırılıyor. Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu 5. maçında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'a konuk oluyor. Grupta 9 puanla lider durumda olan Sarı Lacivertliler, deplasmandan galibiyet veya beraberlikle dönerek gruptan çıkmayı hedefliyor. Right to Dream Park'ta oynanacak mücadele için nefesler tutuldu. ''Nordsjaelland Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman, saat kaçta?'' soruları yanıt arıyor. İsmail Kartal'ın sahaya süreceği ilk 11 taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Nordsjaelland Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, Nordsjaelland FB maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri hakkında detaylı bilgiler…