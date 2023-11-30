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Haberler Galeri Nordsjaelland Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi Nordsjaelland Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? İşte muhtemel 11’ler
Giriş Tarihi: 30.11.2023 14:00 Güncelleme Tarihi: 30.11.2023 14:00

Nordsjaelland Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak? UEFA Konferans Ligi Nordsjaelland Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? İşte muhtemel 11’ler

Nordsjaelland Fenerbahçe maçı canlı izle kanalı, saati ve muhtemel 11'leri araştırılıyor. Fenerbahçe, UEFA Konferans Ligi H Grubu 5. maçında Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'a konuk oluyor. Grupta 9 puanla lider durumda olan Sarı Lacivertliler, deplasmandan galibiyet veya beraberlikle dönerek gruptan çıkmayı hedefliyor. Right to Dream Park'ta oynanacak mücadele için nefesler tutuldu. ''Nordsjaelland Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, ne zaman, saat kaçta?'' soruları yanıt arıyor. İsmail Kartal'ın sahaya süreceği ilk 11 taraftarlar tarafından merak ediliyor. Peki, Nordsjaelland Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, Nordsjaelland FB maçı canlı yayın kanalı ve muhtemel 11'leri hakkında detaylı bilgiler…

Nordsjaelland Fenerbahçe maçı hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Nordsjaelland Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Nordsjaelland Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak merak ediliyor. UEFA Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe, H Grubu 5. hafta maçında deplasmanda Danimarka ekibi Nordsjaelland ile karşı karşıya geliyor. İsmail Kartal yönetimindeki Sarı Lacivertliler, rakibi ile berabere kalması durumunda, 1 maç kala gruptan çıkmayı garantileyecek. Right to Dream Park'ta oynanacak karşılaşmada Fransız hakem Jeremie Pignard düdük çalacak. Mücadeleyi canlı yayın ile takip etmek isteyen taraftarlar arama motorlarına yöneldi. Peki, Nordsjaelland Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda, şifresiz mi? İşte, Nordsjaelland FB maçı canlı izle Exxen ekranı, muhtemel 11 bilgisi ve merak edilen tüm detaylar haberimizde…

Nordsjaelland Fenerbahçe maçı hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Nordsjaelland Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

NORDSJAELLAND FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

UEFA Konferans Ligi'nde mücadele eden temsilcilerimizden Fenerbahçe, H Grubu beşinci hafta maçında Danimarka ekibi Nordsjaelland'a konuk oluyor.

Ligde bu sezon oldukça iyi bir grafik çizen ve şimdiye dek çıktığı 10 mücadelenin 9'unu kazanan sarı lacivertli temsilcimiz, Danimarka'da Nordsjaelland karşısında 3 puan arayacak.

İşte Nordsjaelland Fenerbahçe maçı canlı yayın kanalı, tarihi, saati ve muhtemel 11'leri ile ilgili bilgiler şöyle;

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Nordsjaelland Fenerbahçe maçı hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Nordsjaelland Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

NORDSJAELLAND FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Right to Dream Park'ta oynanacak Fenerbahçe Nordsjaelland maçı, 30 Kasım 2023 Perşembe günü yani bu akşam TSİ 23.00'te başlayacak.

Nordsjaelland Fenerbahçe maçı hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Nordsjaelland Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

NORDSJAELLAND FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Nordsjaelland Fenerbahçe maçı, Exxen platformundan canlı yayımlanacak.

Karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Jeremie Pignard yönetecek. Pignard'ın yardımcılıklarını Aurelien Drouet ve Laurent Coniglio yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Thomas Leonard olacak.

Nordsjaelland Fenerbahçe maçı hangi kanalda? UEFA Konferans Ligi Nordsjaelland Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

NORDSJAELLAND FENERBAHÇE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

NORDSJAELLAND: Eriksson, Villadsen, Nagalo, Hansen, Frese, Tverskov, Diomande, Dorgeles, Osman, Schjelderup, Ingvartsen

FENERBAHÇE: Livakovic, Osayi Samuel, Yusuf,nOosterwolde, Kent, İsmail, Crespo, Cengiz, Szymanski, Tadic (King), Batshuayi

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