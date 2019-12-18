Türkiye'nin en iyi haber sitesi
  • Haberler
  • Galeri
  • O fotoğraf ortaya çıktı! Muslera ile Gökhan Çıra...

O fotoğraf ortaya çıktı! ile Gökhan Çıra...

5'inci turunda , 2-0 kaybettiği maçın rövanşında deplasmanda TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden 'u 4-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Maç sonrasında ise büyük gerginlik yaşandı. İki takım futbolcuları soyunma odası koridorunun girişinde yumruklaştı. İddialara göre, ilk maçtan sonra paylaşım yapan Tuzlasporlu Gökhan Çıra'nın yanına giden , rakibine saygılı olması gerektiğini söyledikten sonra gerginlik yaşandı. Bu arada Muslera ile Gökhan Çıra'nın yıllar önceden kalma bir fotoğrafı ise sosyal medyayı salladı... İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 18.12.2019 10:11 Güncelleme Tarihi: 18.12.2019 10:23
O fotoğraf ortaya çıktı! Muslera ile Gökhan Çıra...

'nda ile rövanş maçında karşılaştı. Sarı-kırmızılı takım 2-0 yenildiği rakibini rövanşta 4-0 mağlup ederek kupada adını son 16 takım arasına yazdırdı.

O fotoğraf ortaya çıktı! Muslera ile Gökhan Çıra...

Sakin geçen karşılaşmanın son düdüğü çaldıktan sonra ise kavga çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
O fotoğraf ortaya çıktı! Muslera ile Gökhan Çıra...

'un kazandığı karşılaşma sonrasında soyunma odasında paylaşım yapan Gökhan Çıra'nın yanına Fernando 'nın gitmesiyle gerginlik yaşandı

O fotoğraf ortaya çıktı! Muslera ile Gökhan Çıra...

Ardından iki takım futbolcuları ve görevlileri arasında sert anlar yaşandı. Polisin araya girmesiyle kavga daha da büyümeden yatıştırıldı.

O fotoğraf ortaya çıktı! Muslera ile Gökhan Çıra...

FERNANDO MUSLERA: SAYGILI OLMASINI SÖYLEDİM

Fernando , maçtan sonra A Spor'a açıklamalarda bulunarak kimseye vurmadığını ve Gökhan Çıra'ya saygılı olması gerektiğini belirtti. Galatasaraylı file bekçisinin sözleri şöyle:

O fotoğraf ortaya çıktı! Muslera ile Gökhan Çıra...

"Ben küçüklüğümden bu yana öğrendiğim tek şey: Saygı göstermek. Rakipten bir oyuncu, ilk maçtan sonra çok saygısızca şeyler yaptı."

O fotoğraf ortaya çıktı! Muslera ile Gökhan Çıra...

"Maçtan sonra onun yanına gidip saygı duymasını istedim. Bunun dışında hiçbir şey yok! Rakip takım hocasına bir şey söylemedim. Gökhan Çıra, alt yapısında oynamış bir futbolcu."

BİZE ULAŞIN