O fotoğraf ortaya çıktı! Muslera ile Gökhan Çıra...
O fotoğraf ortaya çıktı! Muslera ile Gökhan Çıra...
Ziraat Türkiye Kupası 5'inci turunda Galatasaray, 2-0 kaybettiği maçın rövanşında deplasmanda TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Tuzlaspor'u 4-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Maç sonrasında ise büyük gerginlik yaşandı. İki takım futbolcuları soyunma odası koridorunun girişinde yumruklaştı. İddialara göre, ilk maçtan sonra paylaşım yapan Tuzlasporlu Gökhan Çıra'nın yanına giden Muslera, rakibine saygılı olması gerektiğini söyledikten sonra gerginlik yaşandı. Bu arada Muslera ile Gökhan Çıra'nın yıllar önceden kalma bir fotoğrafı ise sosyal medyayı salladı... İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 18.12.2019
10:11
Güncelleme Tarihi: 18.12.2019
10:23
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