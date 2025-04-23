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Haberler Galeri Okan Buruk efsanelerin peşinde! Tarihe geçmeye hazırlanıyor…
Giriş Tarihi: 23.04.2025 07:11 Güncelleme Tarihi: 23.04.2025 07:11

Okan Buruk efsanelerin peşinde! Tarihe geçmeye hazırlanıyor…

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. Kritik mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 5-1 kazandı. Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Victor Osimhen, Lucas Torreira, Roland Sallai (2) ve Yusuf Demir kaydetti. Sarı-kırmızılı takımın finale yükseldiği maçın ardından Okan Buruk için dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İşte detaylar…

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Okan Buruk efsanelerin peşinde! Tarihe geçmeye hazırlanıyor…

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılı takım mücadeleyi 5-1 kazandı.

Okan Buruk efsanelerin peşinde! Tarihe geçmeye hazırlanıyor…

Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Victor Osimhen, Lucas Torreira, Roland Sallai (2) ve Yusuf Demir attı.

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Okan Buruk efsanelerin peşinde! Tarihe geçmeye hazırlanıyor…

Aslan'ın finale yükseldiği maçın ardından deneyimli teknik adam Okan Buruk için dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Okan Buruk efsanelerin peşinde! Tarihe geçmeye hazırlanıyor…

Mücadele ATV'den canlı yayınlandı. Maç öncesi ve sonrası detaylar A Spor'da futbolseverlerle paylaşıldı.

Okan Buruk efsanelerin peşinde! Tarihe geçmeye hazırlanıyor…

78 GÜN SONRA 3 ASİSTLE DÖNDÜ

Galatasaray'ı öne geçiren golün asistinin sahibi Dries Mertens, Sallai ve Yusuf'a da gol pası verdi.