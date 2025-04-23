Giriş Tarihi: 23.04.2025 07:11
Güncelleme Tarihi: 23.04.2025
07:11
Okan Buruk efsanelerin peşinde! Tarihe geçmeye hazırlanıyor…
Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı. Kritik mücadeleyi sarı-kırmızılı takım 5-1 kazandı. Cimbom'a galibiyeti getiren golleri Victor Osimhen, Lucas Torreira, Roland Sallai (2) ve Yusuf Demir kaydetti. Sarı-kırmızılı takımın finale yükseldiği maçın ardından Okan Buruk için dikkat çeken bir detay ortaya çıktı. İşte detaylar…