Giriş Tarihi: 25.09.2024 09:01
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024
09:25
Onlar olmadan takımlar adeta bir hiç! Dünyanın en ateşli taraftarları belli oldu: Süper Lig’den bir takım var
Futbol takımlarını ayakta tutan, her anında desteklemekten geri kalmayan taraftarlar, elde edilen başarıların en büyük mimarlarından bir tanesi oluyor. Ünlü spor haberleri sitesi Sports Brief, dünyanın en ateşli ve en etkili taraftarlarını listeledi. Süper Lig'den sadece bir takımın yer aldığı liste, ilgiyle incelendi. İşte dünyanın en ateşli taraftarları...