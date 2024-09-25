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Haberler Galeri Onlar olmadan takımlar adeta bir hiç! Dünyanın en ateşli taraftarları belli oldu: Süper Lig’den bir takım var
Giriş Tarihi: 25.09.2024 09:01 Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 09:25

Onlar olmadan takımlar adeta bir hiç! Dünyanın en ateşli taraftarları belli oldu: Süper Lig’den bir takım var

Futbol takımlarını ayakta tutan, her anında desteklemekten geri kalmayan taraftarlar, elde edilen başarıların en büyük mimarlarından bir tanesi oluyor. Ünlü spor haberleri sitesi Sports Brief, dünyanın en ateşli ve en etkili taraftarlarını listeledi. Süper Lig'den sadece bir takımın yer aldığı liste, ilgiyle incelendi. İşte dünyanın en ateşli taraftarları...

Onlar olmadan takımlar adeta bir hiç! Dünyanın en ateşli taraftarları belli oldu: Süper Lig’den bir takım var

İŞTE DÜNYANIN EN ATEŞLİ TARAFTARLARI

Onlar olmadan takımlar adeta bir hiç! Dünyanın en ateşli taraftarları belli oldu: Süper Lig’den bir takım var

25- Seattle Sounders

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Onlar olmadan takımlar adeta bir hiç! Dünyanın en ateşli taraftarları belli oldu: Süper Lig’den bir takım var

24- Celtic

Onlar olmadan takımlar adeta bir hiç! Dünyanın en ateşli taraftarları belli oldu: Süper Lig’den bir takım var

23- Gana Milli Takımı

Onlar olmadan takımlar adeta bir hiç! Dünyanın en ateşli taraftarları belli oldu: Süper Lig’den bir takım var

22- Meksika Milli Takımı

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