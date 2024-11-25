Osimhen için eski aşık devrede! Chelsea, Arsenal, Manchester United, Milan ve Juventus derken...

Giriş Tarihi: 25.11.2024 12:30
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024
12:30
Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, Avrupa devlerini peşinden koşturmaya devam ediyor. 10 maçta 8 gol, 4 asistlik performans sergileyen Nijeryalı yıldızın adı Chelsea, Arsenal, Manchester United, Milan ve Juventus anılıyordu. İspanyol basını, Galatasaray'ın da 75 milyon Euro'luk bonservisini almak için uğraştığı 25 yaşındaki golcü için devreye giren son takımı açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...