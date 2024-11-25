Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Osimhen için eski aşık devrede! Chelsea, Arsenal, Manchester United, Milan ve Juventus derken...
Giriş Tarihi: 25.11.2024 12:30 Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 12:30

Osimhen için eski aşık devrede! Chelsea, Arsenal, Manchester United, Milan ve Juventus derken...

Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen, Avrupa devlerini peşinden koşturmaya devam ediyor. 10 maçta 8 gol, 4 asistlik performans sergileyen Nijeryalı yıldızın adı Chelsea, Arsenal, Manchester United, Milan ve Juventus anılıyordu. İspanyol basını, Galatasaray'ın da 75 milyon Euro'luk bonservisini almak için uğraştığı 25 yaşındaki golcü için devreye giren son takımı açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Osimhen için eski aşık devrede! Chelsea, Arsenal, Manchester United, Milan ve Juventus derken...

Galatasaray'da 10 maçta 8 gol, 4 asistlik performansla şov yapan Victor Osimhen, santrfor eksikliği çeken Avrupa devlerinin rüyalarını süslüyor. Galatasaray da Chelsea, Arsenal, Manchester United, Milan ve Juventus anılan Nijeryalı yıldızın 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeyi planlıyor. İspanyol basını ise Osimhen için devreye giren son takımı duyurdu. İşte tüm detaylar...

Osimhen için eski aşık devrede! Chelsea, Arsenal, Manchester United, Milan ve Juventus derken...

Galatasaray'a geldiği günden bu yana müthiş performans gösteren Victor Osimhen, Sarı-Kırmızılı formayla 10 maça çıktı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Osimhen için eski aşık devrede! Chelsea, Arsenal, Manchester United, Milan ve Juventus derken...

Söz konusu karşılaşmalarda 8 gol atan Nijeryalı golcü futbolcu, 4 de asist yaptı.

Osimhen için eski aşık devrede! Chelsea, Arsenal, Manchester United, Milan ve Juventus derken...

Performansıyla herkesi memnun eden Osimhen, Tottenham karşısındaki ezici oyunuyla kalitesini Avrupa'ya bir kez daha kanıtlamıştı.

Osimhen için eski aşık devrede! Chelsea, Arsenal, Manchester United, Milan ve Juventus derken...

DÜNYA DEVLERİ PEŞİNDE

Sarı-Kırmızılı ekibin yıldızı Victor Osimhen için özellikle İtalya ve İngiltere'den kulüplerin ilgisinin olduğu yönünde iddialar basında yer alıyor.

SON DAKİKA