Osimhen için eski aşık devrede! Chelsea, Arsenal, Manchester United, Milan ve Juventus derken...

Galatasaray'da 10 maçta 8 gol, 4 asistlik performansla şov yapan Victor Osimhen, santrfor eksikliği çeken Avrupa devlerinin rüyalarını süslüyor. Galatasaray da Chelsea, Arsenal, Manchester United, Milan ve Juventus anılan Nijeryalı yıldızın 75 milyon Euro'luk serbest kalma bedelini ödemeyi planlıyor. İspanyol basını ise Osimhen için devreye giren son takımı duyurdu. İşte tüm detaylar...