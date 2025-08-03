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Haberler Galeri Osimhen transferinde bilinmeyen gerçek ortaya çıktı! Cimbom, önlemini şimdiden aldı...
Giriş Tarihi: 03.08.2025 07:06 Güncelleme Tarihi: 03.08.2025 10:07

Osimhen transferinde bilinmeyen gerçek ortaya çıktı! Cimbom, önlemini şimdiden aldı...

Galatasaray, yeni transferleri Leroy Sane ve Victor Osimhen için dün Lazio maçı öncesi RAMS Park'ta imza töreni düzenledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, özellikle Osimhen'e büyük ilgi gösterirken, Nijeryalı golcü de kürsüde, ""Solo il Gala (Sadece Galatasaray)" diyerek stadyumu ayağa kaldırdı. Galatasaray'ın tarihe geçen transferiyle ilgili yaptığı sözleşmedeki detay ise ortaya çıktı. İşte haberin detayları…

MEHMET ÖZCAN
Osimhen transferinde bilinmeyen gerçek ortaya çıktı! Cimbom, önlemini şimdiden aldı...

Galatasaray, Napoli'den Victor Osimhen'in bonservisini 75 milyon Euro'ya alarak Türk futbol tarihine geçti.

Osimhen transferinde bilinmeyen gerçek ortaya çıktı! Cimbom, önlemini şimdiden aldı...

Sarı-kırmızılı takımın rekor bonservisle renklerine bağladığı Victor Osimhen için dün Lazio maçı öncesinde imza töreni düzenlendi.

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Osimhen transferinde bilinmeyen gerçek ortaya çıktı! Cimbom, önlemini şimdiden aldı...

İmza töreninde Başkan Dursun Özbek, Osimhen hakkında, "Osimhen'in geçen sezon gösterdiği performans sadece Galatasaraylıların değil, tüm futbolseverlerin gönlünde taht kurdu. Kulübümüzle, taraftarımızla kelimeler ifade edilmeyecek bir gönülden bir bağ kurdu.

Osimhen transferinde bilinmeyen gerçek ortaya çıktı! Cimbom, önlemini şimdiden aldı...

Bugün burada olmasında kulübümüzün gösterdiği fedakarlık kadar, kendisinin gösterdiği aidiyet duygusunun çok büyük payı var. Dünyanın en önemli kulüplerini reddederek Galatasarayımızı tercih etti. Kendisine teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum." dedi.

Osimhen transferinde bilinmeyen gerçek ortaya çıktı! Cimbom, önlemini şimdiden aldı...

Nijeryalı yıldız futbolcu da RAMS Park'ta taraftarların önünde düzenlenen imza töreninde açıklamalarda bulundu.

Osimhen transferinde bilinmeyen gerçek ortaya çıktı! Cimbom, önlemini şimdiden aldı...

"SOLO IL GALA" DEDİ

Kürsüye gelen Osimhen, sözleşmeyi imzalamasının ardından, "Merhaba Galatasaray. Teşekkürler." ve "Solo il Gala (Sadece Galatasaray)" dedi.

Osimhen transferinde bilinmeyen gerçek ortaya çıktı! Cimbom, önlemini şimdiden aldı...

SÖZLEŞMEDE FLAŞ AYRINTI

Galatasaray, Victor Osimhen'i 4 yıllığına renklerine bağlarken yapılan sözleşmedeki bir ayrıntı dikkat çekti.

Osimhen transferinde bilinmeyen gerçek ortaya çıktı! Cimbom, önlemini şimdiden aldı...

75 MİLYON EURO'LUK ÖDEME

Napoli ile olan mukavelesinde "75 milyon Euro'ya serbest kalır" maddesi bulunan Nijeryalı golcü için sarı-kırmızılı kulüp, bu rakamı ödemeyi göze aldı.

Osimhen transferinde bilinmeyen gerçek ortaya çıktı! Cimbom, önlemini şimdiden aldı...

SERBEST KALMA MADDESİ KONULMADI

Osimhen'e her sezon 21 milyon Euro verecek olan Aslan, 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesine serbest kalma maddesi koymadı.

Osimhen transferinde bilinmeyen gerçek ortaya çıktı! Cimbom, önlemini şimdiden aldı...

OSIMHEN'E LÜKS VİLLA

Osimhen'in tamamen Galatasaray'a konsantre olmasını isteyen yönetim, yıldız oyuncuya İstanbul'da ailesi ile birlikte yıllarca oturacağı lüks bir villa hazırladı.

Osimhen transferinde bilinmeyen gerçek ortaya çıktı! Cimbom, önlemini şimdiden aldı...

GEÇEN SEZON PERFORMANSI

Victor Osimhen, 2024/2025 sezonunda Galatasaray ile ligde 30 maçta 26 gol 5 asistlik performans ortaya koymuştu.

Osimhen transferinde bilinmeyen gerçek ortaya çıktı! Cimbom, önlemini şimdiden aldı...

SÜPER LİG'DE GOL KRALI OLDU

Cimbom'a şampiyonluğu getiren Osimhen, attığı 26 golle Trendyol Süper Lig'i gol kralı olarak tamamlamıştı.

Osimhen transferinde bilinmeyen gerçek ortaya çıktı! Cimbom, önlemini şimdiden aldı...

DEĞERİ 70 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre Victor Osimhen'in güncel piyasa değeri 70 milyon Euro olarak gösteriliyor.