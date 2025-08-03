Giriş Tarihi: 03.08.2025 07:06
Güncelleme Tarihi: 03.08.2025
10:07
Osimhen transferinde bilinmeyen gerçek ortaya çıktı! Cimbom, önlemini şimdiden aldı...
Galatasaray, yeni transferleri Leroy Sane ve Victor Osimhen için dün Lazio maçı öncesi RAMS Park'ta imza töreni düzenledi. Sarı-kırmızılı taraftarlar, özellikle Osimhen'e büyük ilgi gösterirken, Nijeryalı golcü de kürsüde, ""Solo il Gala (Sadece Galatasaray)" diyerek stadyumu ayağa kaldırdı. Galatasaray'ın tarihe geçen transferiyle ilgili yaptığı sözleşmedeki detay ise ortaya çıktı. İşte haberin detayları…