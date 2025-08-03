Osimhen transferinde bilinmeyen gerçek ortaya çıktı! Cimbom, önlemini şimdiden aldı...

Bugün burada olmasında kulübümüzün gösterdiği fedakarlık kadar, kendisinin gösterdiği aidiyet duygusunun çok büyük payı var. Dünyanın en önemli kulüplerini reddederek Galatasarayımızı tercih etti. Kendisine teşekkür ediyorum ve başarılar diliyorum." dedi.