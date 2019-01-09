Türkiye'nin en iyi haber sitesi

: 'Van Dijk beni takip ediyormuş'

Son dönemde gündemini en az forvet transferi kadar meşgul etti 'ın ayrılma ihtimali...

İngiltere'den Watford ve Cardiff kulüpleri ile İtalyan devi Inter, 18 yaşındaki stoperin sözleşmesinde yazan 7.5 milyon Euro serbest kalma bedelini ödemeye hazırdı. Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'a kapıyı gösteren teknik direktör , üç teklifi masada olan Ozan Kabak için pazarlığa girmedi, genç oyuncu da hocasını dinleyip Galatasaray'da kaldı.

Bu süreçte susan ve sadece Fatih Terim'e sarıldığı fotoğrafı paylaşan Ozan Kabak, sessizliğini SABAH'tan Mehmet Özcan'a bozdu. İşte noktasına virgülüne dokunmadan 2000 doğumlu genç stoperle yaptığımız röportaj:

Giriş Tarihi: 09.01.2019 09:33 Güncelleme Tarihi: 09.01.2019 09:51
Ozan Kabak: 'Van Dijk beni takip ediyormuş'

Birçok teklif aldın ama kaldın. Avrupa'ya gitmek istedin mi?
Hayallerim ve planlarım arasında her zaman Avrupa'ya gitmek var. Ama önemli olan doğru zamanda doğru takıma gitmek... Bunun için de tecrübesine güvendiğim Fatih Hoca'ya danıştım. Yine danışacağım. İlk yarı bitince ailemle birlikte tatile çıktım. Transferle hiç ilgilenmedim. Zaten bana gelen hiçbir teklif olmadı. Menajerlerim görüşmeleri yaptı. 'dan gitmeyi düşünmek için benim bu formadan vazgeçmem gerekirdi. Öyle bir şey olmadı. Ben bu formayı giymekten her zaman gurur duydum.

Ozan Kabak: 'Van Dijk beni takip ediyormuş'

Sezon sonu neler olacak?
Şu an tek odaklandığım şey 'ın şampiyonluğu. Elimden gelen en iyi performansı sergilemek ve kendimi geliştirmek... Nasıl daha iyi olabilirim buna konsantre oluyorum. Gelecek sezon nerede olacağımı düşünmüyorum. Sezon sonu yine başta Fatih Hoca olmak üzere tecrübesine güvendiğim kişilerle oturup konuşacağız ve karar vereceğiz.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Ozan Kabak: 'Van Dijk beni takip ediyormuş'

Terim'le ilişkin nasıl?
Yazın sakat olduğum dönemde Fatih Hoca'nın benimle ilgili planlarını biliyordum. Bu da bana hem özgüven hem de ayrı bir çalışma motivasyonu sağladı. İdmanlarda daha çok çalıştım. Sonunda o şans geldi ve iyi kullandım. Bu nedenle Fatih Hoca'ya çok teşekkür ediyorum.

Ozan Kabak: 'Van Dijk beni takip ediyormuş'

Eğitim seviyeni öğrenebilir miyiz?
Fen Lisesi'ni bitirdim ve üniversiteye geçtim. Özel olarak İngilizce dersleri aldım. Eğitime önem veriyorum, kendimi geliştiriyorum.

Ozan Kabak: 'Van Dijk beni takip ediyormuş'

Sezonun ilk yarısını değerlendirir misin? Ligde lider Medipol Başakşehir'in 6 puan gerisindesiniz...
Benim için sezonun ilk yarısı çok iyi geçti. Hem Süper Lig'de hem Şampiyonlar Ligi'nde iyi performans gösterdiğimi düşünüyorum. Takıma gelirsek; inişli-çıkışlı grafiğimiz oldu, elbette sakatlıklar ve cezalar etkiledi. Ama kaybettiğimiz hiçbir şey yok. 6 puan kapatılmayacak bir fark değil. Aramıza yeni katılan arkadaşlarla çok daha güçlü bir takım olacağız ve ligin sonunda ipi göğüsleyeceğimize inanıyorum.

Ozan Kabak: 'Van Dijk beni takip ediyormuş'

Oynamaya başladığın ilk dönemde 3 penaltı yaptırdın. Yorumun?
Ben çok hırslı bir yapıya sahibim. O pozisyonlarda da hırsımın kurbanı oldum. Ama hatalarımdan ders aldım.

Ozan Kabak: 'Van Dijk beni takip ediyormuş'

Altyapıdan arkadaşların da A Takım'a girmeye başladılar...
Sürekli konuşuyorum. Benden cesaret aldılar. Sonuçta genç bir oyuncu çıktı ve formayı aldı. Fatih Hoca gençlere formayı vermekten hiç çekinmez.

BİZE ULAŞIN