Ozan Kabak: 'Van Dijk beni takip ediyormuş'

Son dönemde Galatasaray gündemini en az forvet transferi kadar meşgul etti Ozan Kabak'ın ayrılma ihtimali...

İngiltere'den Watford ve Cardiff kulüpleri ile İtalyan devi Inter, 18 yaşındaki stoperin sözleşmesinde yazan 7.5 milyon Euro serbest kalma bedelini ödemeye hazırdı. Serdar Aziz ve Eren Derdiyok'a kapıyı gösteren teknik direktör Fatih Terim, üç teklifi masada olan Ozan Kabak için pazarlığa girmedi, genç oyuncu da hocasını dinleyip Galatasaray'da kaldı.

Bu süreçte susan ve sadece Fatih Terim'e sarıldığı fotoğrafı paylaşan Ozan Kabak, sessizliğini SABAH'tan Mehmet Özcan'a bozdu. İşte noktasına virgülüne dokunmadan 2000 doğumlu genç stoperle yaptığımız röportaj: