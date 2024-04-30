ÖZEL | Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçı için şike iddiaları çıkmıştı! Spor Hukukçusu Anıl Dinçer muhtemel cezaları açıkladı

ÖZEL | TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 28 Nisan Pazar günü oynanan ve iki takıma da 1 puanın yeterli olduğu Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçında kaleye tek bir şut bile atılmaması Türkiye'de gündem olmuştu. SABAH Spor'a konuşan Spor Hukukçusu Anıl Dinçer, hem TFF hem de adli makamlar tarafından ele alınacak süreci anlatırken her iki takımın da alabileceği cezaları açıkladı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...