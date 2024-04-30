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Haberler Galeri ÖZEL | Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçı için şike iddiaları çıkmıştı! Spor Hukukçusu Anıl Dinçer muhtemel cezaları açıkladı
Giriş Tarihi: 30.04.2024 20:21 Güncelleme Tarihi: 30.04.2024 20:23

ÖZEL | Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçı için şike iddiaları çıkmıştı! Spor Hukukçusu Anıl Dinçer muhtemel cezaları açıkladı

ÖZEL | TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 28 Nisan Pazar günü oynanan ve iki takıma da 1 puanın yeterli olduğu Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçında kaleye tek bir şut bile atılmaması Türkiye'de gündem olmuştu. SABAH Spor'a konuşan Spor Hukukçusu Anıl Dinçer, hem TFF hem de adli makamlar tarafından ele alınacak süreci anlatırken her iki takımın da alabileceği cezaları açıkladı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Muhammed Emin CİVELEK
ÖZEL | Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçı için şike iddiaları çıkmıştı! Spor Hukukçusu Anıl Dinçer muhtemel cezaları açıkladı

ÖZEL | TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 28 Nisan Pazar günü oynanan ve iki takıma da 1 puanın yeterli olduğu Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçında kaleye tek bir şut bile atılmaması Türkiye'de gündem olmuştu. SABAH Spor'a konuşan Spor Hukukçusu Anıl Dinçer, hem TFF hem de adli makamlar tarafından ele alınacak süreci anlatırken her iki takımın da alabileceği cezaları açıkladı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

ÖZEL | Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçı için şike iddiaları çıkmıştı! Spor Hukukçusu Anıl Dinçer muhtemel cezaları açıkladı

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta oynanan Ankaraspor - Nazilli Belediyespor karşılaşması tüm Türkiye'nin gündemine oturmuştu.

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ÖZEL | Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçı için şike iddiaları çıkmıştı! Spor Hukukçusu Anıl Dinçer muhtemel cezaları açıkladı

37. haftaya toplamda 38 puan ile giren Nazilli Belediyespor, Ankaraspor deplasmanında gelen 0-0'lık skorla ligde kalırken başkent ekibi play-off'lara yükselmişti.

ÖZEL | Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçı için şike iddiaları çıkmıştı! Spor Hukukçusu Anıl Dinçer muhtemel cezaları açıkladı

Bu skorun ardından Zonguldak Kömürspor ise haftayı galibiyetle tamamlamasına rağmen ligin bitimine 1 maç kala küme düşmüştü.

ÖZEL | Ankaraspor - Nazilli Belediyespor maçı için şike iddiaları çıkmıştı! Spor Hukukçusu Anıl Dinçer muhtemel cezaları açıkladı

Maçta şike yapıldığı iddialarından ötürü Türkiye Futbol Federasyonu, Ankaraspor - Nazilli Beledisyespor karşılaşması için soruşturma başlatmıştı.

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