Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri ÖZEL | Beşiktaş Fernando Santos sonrası o ismi istiyor! Sergen Yalçın derken flaş isim: Sezon sonunda görüşecekler
Giriş Tarihi: 14.04.2024 18:26 Güncelleme Tarihi: 14.04.2024 18:29

ÖZEL | Beşiktaş Fernando Santos sonrası o ismi istiyor! Sergen Yalçın derken flaş isim: Sezon sonunda görüşecekler

ÖZEL | Trendyol Süper Lig'de oldukça çalkantılı bir sezon geçiren Beşiktaş, Samsunspor beraberliği sonrası Fernando Santos ile yollarını ayırdığını açıkladı. Sezon sonuna kadar yoluna Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe ile devam edeceğini duyuran siyah-beyazlılar, yeni çalıştırıcı arayışlarına hız kesmeden devam ediyor. Taraftarlar Sergen Yalçın'ı beklerken Kara Kartal'ın sezon sonunda görüşme yapacağı sürpriz isim ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

Muhammed Emin CİVELEK
ÖZEL | Beşiktaş Fernando Santos sonrası o ismi istiyor! Sergen Yalçın derken flaş isim: Sezon sonunda görüşecekler

ÖZEL | Trendyol Süper Lig'de oldukça çalkantılı bir sezon geçiren Beşiktaş, Samsunspor beraberliği sonrası Fernando Santos ile yollarını ayırdığını açıkladı. Sezon sonuna kadar yoluna Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe ile devam edeceğini duyuran siyah-beyazlılar, yeni çalıştırıcı arayışlarına hız kesmeden devam ediyor. Taraftarlar Sergen Yalçın'ı beklerken Kara Kartal'ın sezon sonunda görüşme yapacağı sürpriz isim ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...

ÖZEL | Beşiktaş Fernando Santos sonrası o ismi istiyor! Sergen Yalçın derken flaş isim: Sezon sonunda görüşecekler

Süper Lig'de sezona şampiyon hoca Şenol Güneş ile başlayan Beşiktaş, özellikle UEFA Konferans Ligi'nde alınan kötü sonuçların ardından tecrübeli çalıştırıcı ile yollarını ayırmıştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
ÖZEL | Beşiktaş Fernando Santos sonrası o ismi istiyor! Sergen Yalçın derken flaş isim: Sezon sonunda görüşecekler

Ardından Güneş'in ekibinde bulunan Burak Yılmaz ile yola devam etme kararı alan siyah-beyazlı ekip kötü gidişata engel olamadı ve genç teknik adam ile yollarını ayırdı.

ÖZEL | Beşiktaş Fernando Santos sonrası o ismi istiyor! Sergen Yalçın derken flaş isim: Sezon sonunda görüşecekler

Burak Yılmaz'ın ardından futbolculuk döneminde kulübün efsanesi olmayı başaran Rıza Çalımbay ile yeni bir sayfa açan yönetim, kan kaybına engel olamadı.

ÖZEL | Beşiktaş Fernando Santos sonrası o ismi istiyor! Sergen Yalçın derken flaş isim: Sezon sonunda görüşecekler

Hasan Arat yönetiminin göreve gelmesinin ardından Rıza Çalımbay ile süren kısa birlikteliğin sona erdiği duyurulmuştu.

SON DAKİKA