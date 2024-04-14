ÖZEL | Beşiktaş Fernando Santos sonrası o ismi istiyor! Sergen Yalçın derken flaş isim: Sezon sonunda görüşecekler

ÖZEL | Trendyol Süper Lig'de oldukça çalkantılı bir sezon geçiren Beşiktaş, Samsunspor beraberliği sonrası Fernando Santos ile yollarını ayırdığını açıkladı. Sezon sonuna kadar yoluna Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe ile devam edeceğini duyuran siyah-beyazlılar, yeni çalıştırıcı arayışlarına hız kesmeden devam ediyor. Taraftarlar Sergen Yalçın'ı beklerken Kara Kartal'ın sezon sonunda görüşme yapacağı sürpriz isim ortaya çıktı. İşte son dakika haberinin tüm detayları...