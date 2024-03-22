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Haberler Galeri ÖZEL | İspanyol gazeteciler, Arda Güler'i anlattı! "Madrid halkı ona deli oluyor" | "Kiralanması gündeme geldi..."
Giriş Tarihi: 22.03.2024 14:37 Güncelleme Tarihi: 22.03.2024 15:20

ÖZEL | İspanyol gazeteciler, Arda Güler'i anlattı! "Madrid halkı ona deli oluyor" | "Kiralanması gündeme geldi..."

Real Madrid'e transfer olduktan sonra özellikle de İspanyol basınının en çok konuştuğu isimlerden biri olan Arda Güler, Türkiye'nin dünya futboluna kazandırdığı özel yeteneklerden biri olarak görülüyor. Real Madrid kariyerine sakatlıklarla başlayan milli yıldızımızın gelişimini, İspanyol halkının ona bakışını ve kiralık olarak gönderileceği iddiasını, Real Madrid'e yakın olan İspanyol yazar ve muhabirleriyle masaya yatırdık. İspanyol yazarlar, Arda Güler için çok dikkat çeken analizlerde bulundu.

MARWAN NADHİM
ÖZEL | İspanyol gazeteciler, Arda Güler’i anlattı! Madrid taraftarı ona deli oluyor | Kiralanması gündeme geldi...

Türkiye'nin son dönemde dünya futboluna kazandırdığı büyük yeteneğimiz Arda Güler, Barcelona'yı reddederek Real Madrid'e transfer olmuş ve tüm Türkiye'yi gururlandırmıştı. Yaşadığı sakatlıklar sebebiyle Real Madrid formasından uzak milli yıldızımız, son maçlarda süre almaya başladı. Dünya futbolunun en yetenekli genç oyuncuları arasında da uluslararası yayınlanan rapor ve listelerde de başlarda yer alıyor Arda Güler…

ÖZEL | İspanyol gazeteciler, Arda Güler’i anlattı! Madrid taraftarı ona deli oluyor | Kiralanması gündeme geldi...

İSPANYA'NIN EN PRESTİJLİ SPOR MARKASI, ARDA GÜLER'İ SABAH SPOR'A ANLATTI

Peki Arda Güler, Real Madrid ve İspanyol halkı için ne anlam ifade ediyor? SABAH Spor, İspanya'nın en prestijli spor markalarından birisi olan Diario AS'ın tanınan yazar ve muhabirlerinden Fernando Tavero, Marta Grinan ve Mario De La Riva ile Arda Güler'i masaya yatırdık.

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ÖZEL | İspanyol gazeteciler, Arda Güler’i anlattı! Madrid taraftarı ona deli oluyor | Kiralanması gündeme geldi...

Arda, orada nasıl bir gelişim sağlıyor, takımdaki geleceği nasıl şekillenecek, fiziksel gelişimi ve uyum süreci nasıl ilerliyor gibi sorulara yanıt aradık. Merak edilen bir diğer konu da kiralık olarak gönderilip gönderilemeyeceği. Gelin Arda Güler'e bir de Real Madrid'e yakın olan İspanyol spor yazarı ve muhabirlerinden dinleyelim…

ÖZEL | İspanyol gazeteciler, Arda Güler’i anlattı! Madrid taraftarı ona deli oluyor | Kiralanması gündeme geldi...

ARDA GÜLER HAKKINDA NELER DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

"ONU ANTRENMANDA İZLEMEK BİLE ÇOK ETKİLEYİCİ"

Fernando Tavero: Arda Güler olağanüstü yetenekli bir futbolcu. Onu antrenmanda bile izlemek etkileyici. Şu ana kadar oynadığı birkaç dakikada da bunu gösterdi. Neredeyse her zaman biraz ayrıntı bıraktı bizlere. Cesur bir oyuncu. Çünkü Avrupa'nın başka bir üst düzey takımında daha fazla dakika kazanmak adına Real Madrid'i seçti. Biraz daha sabırlı olması gerekiyor. Real Madrid, daha önce Vinicius ve Rodrygo gibi isimlerin yaptığı gibi Arda'nın da emin adımlarla ilerlemesi gereken bir kulüp. Brahim Diaz'ı örnek gösterebiliriz.

ÖZEL | İspanyol gazeteciler, Arda Güler’i anlattı! Madrid taraftarı ona deli oluyor | Kiralanması gündeme geldi...

"BAŞKA BİR ÜLKE, KÜLTÜR VE DİL... BU KOLAY DEĞİL"

Marta Grinan: Bence herkes onun çok yetenekli bir oyuncu olduğu konusunda hemfikir. Genellikle sol ayaklı oyuncularda olduğu gibi, topla temas ettiğinde özel hisler yaratıyor. Ancak yaşı çok genç ve başka bir ülkeye taşınıp dile, kültüre vb. uyum sağlamak kolay değil. Buradaki uyum süreci uzun bir süreç.

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