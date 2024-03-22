ÖZEL | İspanyol gazeteciler, Arda Güler'i anlattı! "Madrid halkı ona deli oluyor" | "Kiralanması gündeme geldi..."

ARDA GÜLER HAKKINDA NELER DÜŞÜNÜYORSUNUZ?

"ONU ANTRENMANDA İZLEMEK BİLE ÇOK ETKİLEYİCİ"

Fernando Tavero: Arda Güler olağanüstü yetenekli bir futbolcu. Onu antrenmanda bile izlemek etkileyici. Şu ana kadar oynadığı birkaç dakikada da bunu gösterdi. Neredeyse her zaman biraz ayrıntı bıraktı bizlere. Cesur bir oyuncu. Çünkü Avrupa'nın başka bir üst düzey takımında daha fazla dakika kazanmak adına Real Madrid'i seçti. Biraz daha sabırlı olması gerekiyor. Real Madrid, daha önce Vinicius ve Rodrygo gibi isimlerin yaptığı gibi Arda'nın da emin adımlarla ilerlemesi gereken bir kulüp. Brahim Diaz'ı örnek gösterebiliriz.