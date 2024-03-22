Giriş Tarihi: 22.03.2024 14:37
Güncelleme Tarihi: 22.03.2024
15:20
ÖZEL | İspanyol gazeteciler, Arda Güler'i anlattı! "Madrid halkı ona deli oluyor" | "Kiralanması gündeme geldi..."
Real Madrid'e transfer olduktan sonra özellikle de İspanyol basınının en çok konuştuğu isimlerden biri olan Arda Güler, Türkiye'nin dünya futboluna kazandırdığı özel yeteneklerden biri olarak görülüyor. Real Madrid kariyerine sakatlıklarla başlayan milli yıldızımızın gelişimini, İspanyol halkının ona bakışını ve kiralık olarak gönderileceği iddiasını, Real Madrid'e yakın olan İspanyol yazar ve muhabirleriyle masaya yatırdık. İspanyol yazarlar, Arda Güler için çok dikkat çeken analizlerde bulundu.