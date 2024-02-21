Giriş Tarihi: 21.02.2024 15:16
Güncelleme Tarihi: 21.02.2024
15:44
ÖZEL | VAR kayıtlarının açıklanması hakkında flaş sözler! Eski hakemler ve TFF Eski Tahkim Kurulu üyesi açıkladı: Icardi'nin videosu...
ÖZEL | Trendyol Süper Lig'in 26. haftasının bitmesiyle beraber VAR kayıtlarının yayınlanması gündeme bomba gibi düşmüştü. Sabah.com.tr'ye konuşan eski hakem Bünyamin Gezer ve TFF Eski Tahkim, Disiplin ve Etik Kurulu üyesi Taner Ünlü; bu kayıtların yayınlanması hakkında flaş açıklamalarda bulundu . Ayrıca sosyal medyada ortaya çıkan Mauro Icardi videosunu da yorumladılar. İşte tüm detaylar...