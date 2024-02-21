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Haberler Galeri ÖZEL | VAR kayıtlarının açıklanması hakkında flaş sözler! Eski hakemler ve TFF Eski Tahkim Kurulu üyesi açıkladı: Icardi'nin videosu...
Giriş Tarihi: 21.02.2024 15:16 Güncelleme Tarihi: 21.02.2024 15:44

ÖZEL | VAR kayıtlarının açıklanması hakkında flaş sözler! Eski hakemler ve TFF Eski Tahkim Kurulu üyesi açıkladı: Icardi'nin videosu...

ÖZEL | Trendyol Süper Lig'in 26. haftasının bitmesiyle beraber VAR kayıtlarının yayınlanması gündeme bomba gibi düşmüştü. Sabah.com.tr'ye konuşan eski hakem Bünyamin Gezer ve TFF Eski Tahkim, Disiplin ve Etik Kurulu üyesi Taner Ünlü; bu kayıtların yayınlanması hakkında flaş açıklamalarda bulundu . Ayrıca sosyal medyada ortaya çıkan Mauro Icardi videosunu da yorumladılar. İşte tüm detaylar...

Muhammed Emin CİVELEK
ÖZEL | VAR kayıtlarının açıklanması hakkında flaş sözler! Eski hakemler ve TFF Eski Tahkim Kurulu üyesi açıkladı: Icardi’nin videosu...

ÖZEL | Trendyol Süper Lig'in 26. haftasının bitmesiyle beraber VAR kayıtlarının yayınlanması gündeme bomba gibi düşmüştü. Sabah.com.tr'ye konuşan eski hakem Bünyamin Gezer ve TFF Eski Tahkim, Disiplin ve Etik Kurulu üyesi Taner Ünlü; bu kayıtların yayınlanması hakkında flaş açıklamalarda bulundu . Ayrıca sosyal medyada ortaya çıkan Mauro Icardi videosunu da yorumladılar. İşte tüm detaylar...

ÖZEL | VAR kayıtlarının açıklanması hakkında flaş sözler! Eski hakemler ve TFF Eski Tahkim Kurulu üyesi açıkladı: Icardi’nin videosu...

Eski hakem Bünyamin Gezer ve TFF Eski Tahkim, Disiplin ve Etik Kurulu üyesi Taner Ünlü; VAR kayıtlarının açıklanması ve Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak'ın "VAR kayıtlarının açıklanması yeterli değil. Bir maçta sıkıntı olduğu zaman o iki kulübün başkanları VAR'ın bütün kayıtlarını dinlemesi gerektiğini düşünüyorum." ifadeleri hakkında konuştular.

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ÖZEL | VAR kayıtlarının açıklanması hakkında flaş sözler! Eski hakemler ve TFF Eski Tahkim Kurulu üyesi açıkladı: Icardi’nin videosu...

Ayrıca Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanan MKE Ankaragücü - Galatasaray maçının ardından Mauro Icardi'nin videosu gündeme bomba gibi düşmüştü.

ÖZEL | VAR kayıtlarının açıklanması hakkında flaş sözler! Eski hakemler ve TFF Eski Tahkim Kurulu üyesi açıkladı: Icardi’nin videosu...

Tecrübeli isimler; Arjantinli yıldızın ortaya çıkan görüntüleri hakkında flaş yorumlarda bulundular.

İşte o sözler...

ÖZEL | VAR kayıtlarının açıklanması hakkında flaş sözler! Eski hakemler ve TFF Eski Tahkim Kurulu üyesi açıkladı: Icardi’nin videosu...

TANER ÜNLÜ: FUTBOL RUHUNA AYKIRI

VAR protokolünde, VAR odası ile yapılan görüşmelerin açıklanmayacağı yer alıyordu. Ancak ortaya çıkan tartışmaların ardından birkaç ülkede görüşmelerin açıklanması kararı alındı. Son olarak TFF de açıklama kararı aldı. Benim şahsi görüşüm VAR uygulamasının kullanılması ve yapılan görüşmelerin açıklanması futbolun ruhuna aykırı olduğu şeklinde.

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