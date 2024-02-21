ÖZEL | VAR kayıtlarının açıklanması hakkında flaş sözler! Eski hakemler ve TFF Eski Tahkim Kurulu üyesi açıkladı: Icardi’nin videosu...

TANER ÜNLÜ: FUTBOL RUHUNA AYKIRI

VAR protokolünde, VAR odası ile yapılan görüşmelerin açıklanmayacağı yer alıyordu. Ancak ortaya çıkan tartışmaların ardından birkaç ülkede görüşmelerin açıklanması kararı alındı. Son olarak TFF de açıklama kararı aldı. Benim şahsi görüşüm VAR uygulamasının kullanılması ve yapılan görüşmelerin açıklanması futbolun ruhuna aykırı olduğu şeklinde.