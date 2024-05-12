Panathinaikos Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Final Four’da!

6. KEZ FİNAL FOUR BİLETİ ALINDI!

Fenerbahçe Beko EuroLeague'de final four biletini en fazla alan Türk takımı oldu. Bir kez şampiyonluk elde eden sarı lacivertliler 2 kez ikincilik 2 kez dördüncülük unvanına sahip oldu.