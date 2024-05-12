Giriş Tarihi: 12.05.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 12.05.2024
11:22
Panathinaikos Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Final Four'da!
Fenerbahçe Beko EuroLeague Final Four maçlarına çıkıyor. Monaco maçı ardından THY Avrupa Ligi'nde förtlü finale kalan sarı lacivertliler hazırlıklara başladı. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe Basketbol Takımı yoğun tempoda. Peki; Panathinaikos Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Panathinaikos Fenerbahçe Beko maçı hakkında merak edilenler...