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Haberler Galeri Panathinaikos Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Final Four'da!
Giriş Tarihi: 12.05.2024 11:13 Güncelleme Tarihi: 12.05.2024 11:22

Panathinaikos Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Final Four'da!

Fenerbahçe Beko EuroLeague Final Four maçlarına çıkıyor. Monaco maçı ardından THY Avrupa Ligi'nde förtlü finale kalan sarı lacivertliler hazırlıklara başladı. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos ile karşı karşıya gelecek Fenerbahçe Basketbol Takımı yoğun tempoda. Peki; Panathinaikos Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, Panathinaikos Fenerbahçe Beko maçı hakkında merak edilenler...

Panathinaikos Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Final Four’da!

EuroLeague Final Four Fenerbahçe Beko maçı için heyecan dorukta. Tarihinde 6. kez dörtlü finale kalan temsilcimiz iddialı ilerleyişini sürdürüyor. Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Yunan ekiple karşılaşacak Kanarya, hazırlıklarına tam gaz devam ediyor. Peki; Panathinaikos Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda ve nerede oynanacak?

Panathinaikos Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Final Four’da!

EUROLEAGUE FİNAL FOUR NE ZAMAN VE NEREDE?

THY Avrupa Ligi şampiyonu Final Four sonrası belli olacak. Fenerbahçe Monaco maçıyla dörtlü finale kalan takımlar arasında yerini aldı.

Dörtlü Final, 24-26 Mayıs'ta Berlin'de Mercedes-Benz Arena'da düzenlenecek.

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Panathinaikos Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Final Four’da!

PANATHİNAİKOS FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Panathinaikos Fenerbahçe Beko maçı 24 Mayıs Cuma günü saat 19.00'da oynanacak.

Panathinaikos Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Final Four’da!

6. KEZ FİNAL FOUR BİLETİ ALINDI!

Fenerbahçe Beko EuroLeague'de final four biletini en fazla alan Türk takımı oldu. Bir kez şampiyonluk elde eden sarı lacivertliler 2 kez ikincilik 2 kez dördüncülük unvanına sahip oldu.

Panathinaikos Fenerbahçe Beko maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Fenerbahçe Beko Final Four’da!
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