Giriş Tarihi: 29.10.2023 13:00 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023 13:00

Pendikspor-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta? Pendikspor-Fenerbahçe hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Pendikspor Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Pendikspor'un sahasında gerçekleşecek olan karşılaşma için sarı lacivertliler 3 puanı almayı hedefleyerek, Süper Lig'de ilk 9 maçının ardından 10. maçını da kazanarak 10'da 10 yapmayı hedefliyor. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Pendikspor'la oynayacağı maça Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak tasarlanan formayla çıkacaklarını duyurdu. Bu özel günde oynanacak olan maç için taraftarlar maçın yayın saatini ve kanalını araştırıyor. Peki, Pendikspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Pendikspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, muhtemel 11'ler belirlendi mi? İşte, muhtemel 11'ler ve maç bilgileri…