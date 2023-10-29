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Haberler Galeri Pendikspor-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta? Pendikspor-Fenerbahçe hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)
Giriş Tarihi: 29.10.2023 13:00 Güncelleme Tarihi: 29.10.2023 13:00

Pendikspor-Fenerbahçe maçı bugün saat kaçta? Pendikspor-Fenerbahçe hangi kanalda? (Muhtemel 11'ler)

Pendikspor Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Pendikspor'un sahasında gerçekleşecek olan karşılaşma için sarı lacivertliler 3 puanı almayı hedefleyerek, Süper Lig'de ilk 9 maçının ardından 10. maçını da kazanarak 10'da 10 yapmayı hedefliyor. Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de Pendikspor'la oynayacağı maça Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak tasarlanan formayla çıkacaklarını duyurdu. Bu özel günde oynanacak olan maç için taraftarlar maçın yayın saatini ve kanalını araştırıyor. Peki, Pendikspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig Pendikspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, muhtemel 11'ler belirlendi mi? İşte, muhtemel 11'ler ve maç bilgileri…

Pendikspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig | Pendikspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'de ve galibiyet serisine devam eden Fenerbahçe bugün Pendikspor deplasmanına konuk oluyor. Abdulkadir Bitigen yöneteceği maç için geri sayım başladı. Ligde ilk 9 maçını kazanan 27 puanlı sarı lacivertlilerde bu maçta Serdar Aziz, Emre Mor, King ve Djiku forma giyemeyecek. Maça saatler kala hangi kanalda, saat kaçta sorusu yanıt arıyor. Peki, Pendikspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak İşte, Pendikspor Fenerbahçe maçı yayın bilgisi!

Pendikspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig | Pendikspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PENDİKSPOR FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında bu akşam saat 19.00'da Pendikspor'la karşılaşacak.

Fenerbahçe maçı 2 bin 500 seyirci kapasiteli Pendik Stadı'nda oynanacak.

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Pendikspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig | Pendikspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PENDİKSPOR FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA?

Maç BeIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

BEIN SPORTS 1 CANLI İZLE EKRANI

https://beinsports.com.tr/canli-yayin

Pendikspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig | Pendikspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Süper Lig'e bu sezon dahil olan ve tarihinde ilk kez bu ligde mücadele eden Pendikspor, Fenerbahçe ile ligde ilk kez rakip olacak.

Ligde geride kalan haftalarda sarı-lacivertliler, 9 maçta 9 galibiyet elde ederek, liderlik koltuğunda oturuyor.

Süper Lig'in yeni ekibi Pendikspor ise sezonun ilk galibiyetini geçtiğimiz hafta Konya'da elde ederken, 9 maçta 7 puan topladı ve 18. sırada yer alıyor.

Pendikspor - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta? Süper Lig | Pendikspor - Fenerbahçe maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak?

PENDİKSPOR-FENERBAHÇE MUHTEMEL 11'LER:

Pendikspor: Erdem C., Erdem Ö., Berkay, Welinton, Sequeira, İbrahim, Vukovic, Halil, Oscar, Diaby, Ahmet Hassan.

Fenerbahçe: Livakovic, Osayi, Samet, Becao, Ferdi, İsmail, Fred, Szymanki, İrfan Can, Tadic, Dzeko.

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