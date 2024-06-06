Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Polonya Türkiye voleybol maçı canlı izle | Milletler ligi Polonya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 06.06.2024 11:07 Güncelleme Tarihi: 06.06.2024 11:13

Polonya Türkiye voleybol maçı canlı izle | Milletler ligi Polonya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A Milli Erkek Voleybol Takımı 2. Hafta maçlarında ilk karşılaşmasına Slovenya karşısında çıktı ve istedikleri başarıyı elde edemeyen Filenin efeleri parkeden 3-0 mağlup ayrıldı. Çıktığı son 5 maçı kaybeden Milliler 2. Hafta maçları için hazırlıklarını tamamladı. Peki, Polonya Türkiye Voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Polonya Türkiye voleybol maçı canlı izle linki!

Polonya Türkiye voleybol maçı canlı izle | Milletler ligi Polonya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Polonya Türkiye Voleybol maçı gündemde. Antalya'da gerçekleşen ilk turda istedikleri başarıyı yalayamayan Milliler, 2. hafta maçları için parkede ter dökmeye devam ediyor. Hem moral bulmak hem de mağlubiyeti unutmak isteyen filenin efeleri Polonya Türkiye karşılaşması için heyecanlı. Peki, Polonya Türkiye Voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Polonya Türkiye voleybol maçı canlı izle!

Polonya Türkiye voleybol maçı canlı izle | Milletler ligi Polonya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

A MİLLİ ERKEK VOLEYBOL TAKIMI SON DURUM

Milletler Ligi'nde ilk kez mücadele eden Filenin Efeleri henüz galibiyet alamadı. Oynadığı 5 karşılaşmadan yenilgiyle ayrılan Ay-yıldızlılar, Polonya karşısında parkeden galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Polonya Türkiye voleybol maçı canlı izle | Milletler ligi Polonya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

POLONYA - TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI NE ZAMAN?

Polonya - Türkiye voleybol karşılaşması 6 Haziran Perşembe günü saat 13:30'da başlayacak.

Polonya Türkiye voleybol maçı canlı izle | Milletler ligi Polonya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

POLONYA TÜRKİYE VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Müsabaka, TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Erkekler Milletler Ligi'nde puan sıralamasını ilk 8'de tamamlayan takımlar play-off çeyrek finallerde mücadele etmeye hak kazanacak.

Polonya Türkiye voleybol maçı canlı izle | Milletler ligi Polonya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE

Polonya Türkiye voleybol maçını aşağıdaki link aracılığıyla takip edebilirsiniz:

https://www.trtspor.com.tr/canli-yayin-izle/trt-spor-yildiz/

SON DAKİKA