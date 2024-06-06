Giriş Tarihi: 06.06.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 06.06.2024
11:13
Polonya Türkiye voleybol maçı canlı izle | Milletler ligi Polonya Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
A Milli Erkek Voleybol Takımı 2. Hafta maçlarında ilk karşılaşmasına Slovenya karşısında çıktı ve istedikleri başarıyı elde edemeyen Filenin efeleri parkeden 3-0 mağlup ayrıldı. Çıktığı son 5 maçı kaybeden Milliler 2. Hafta maçları için hazırlıklarını tamamladı. Peki, Polonya Türkiye Voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, Polonya Türkiye voleybol maçı canlı izle linki!