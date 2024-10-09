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Haberler Galeri Premier Lig'de en çok gol katkısı yapan oyuncular belli oldu! İngiliz yıldız herkesi geride bıraktı...
Giriş Tarihi: 09.10.2024 00:40 Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 00:47

Premier Lig'de en çok gol katkısı yapan oyuncular belli oldu! İngiliz yıldız herkesi geride bıraktı...

Futbol dünyasının en önde gelen ligi olarak gösterilen Premier Lig'de bu sezon zirve yarışı bir hayli çekişmeli gidiyor. Başta Arsenal, Manchester City ve Liverpool olmak üzere Chelsea ve Aston Villa gibi takımlar da zirveye yarışına dahil oldu. Premier Lig'de geçtiğimiz sezondan itibaren en çok gol katkısı yapan oyuncular belli oldu. İngiliz oyuncu, tüm yıldızları geride bıraktı. İşte Premier Lig'in zirveye oynayan oyuncuları...

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Premier Lig’de en çok gol katkısı yapan oyuncular belli oldu! İngiliz yıldız herkesi geride bıraktı...

Premier Lig'de bu sezon zirve yarışı alev aldı. Liverpooli liderlik koltuğunda otururken Arsenal ve Manchester City en yakın takipçi olarak şampiyonluk mücadelesi veriyor.

Premier Lig’de en çok gol katkısı yapan oyuncular belli oldu! İngiliz yıldız herkesi geride bıraktı...

Premier Lig'de geride bıraktığımız sezondan beri şimdiye kadar en çok gol katkısı yapan oyuncular belli oldu. Listede İngiliz yıldız oyuncu, tüm golcüleri geride bırakarak zirveye yerleşti. İşte Geçtiğimiz sezondan beri en çok gol katkısı yapan oyuncular...

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Premier Lig’de en çok gol katkısı yapan oyuncular belli oldu! İngiliz yıldız herkesi geride bıraktı...

12- KAI HAVERTZ

17 GOL - 8 ASİST: 25 GOL KATKISI

Premier Lig’de en çok gol katkısı yapan oyuncular belli oldu! İngiliz yıldız herkesi geride bıraktı...

11- DOMINIC SOLANKE

21 GOL - 4 ASİST: 25 GOL KATKISI

Premier Lig’de en çok gol katkısı yapan oyuncular belli oldu! İngiliz yıldız herkesi geride bıraktı...

10- ALEKSANDER ISAK

22 GOL - 3 ASİST: 25 GOL KATKISI

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