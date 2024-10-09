Giriş Tarihi: 09.10.2024 00:40
Güncelleme Tarihi: 09.10.2024
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Premier Lig'de en çok gol katkısı yapan oyuncular belli oldu! İngiliz yıldız herkesi geride bıraktı...
Futbol dünyasının en önde gelen ligi olarak gösterilen Premier Lig'de bu sezon zirve yarışı bir hayli çekişmeli gidiyor. Başta Arsenal, Manchester City ve Liverpool olmak üzere Chelsea ve Aston Villa gibi takımlar da zirveye yarışına dahil oldu. Premier Lig'de geçtiğimiz sezondan itibaren en çok gol katkısı yapan oyuncular belli oldu. İngiliz oyuncu, tüm yıldızları geride bıraktı. İşte Premier Lig'in zirveye oynayan oyuncuları...