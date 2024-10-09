Premier Lig’de en çok gol katkısı yapan oyuncular belli oldu! İngiliz yıldız herkesi geride bıraktı...

Premier Lig'de geride bıraktığımız sezondan beri şimdiye kadar en çok gol katkısı yapan oyuncular belli oldu. Listede İngiliz yıldız oyuncu, tüm golcüleri geride bırakarak zirveye yerleşti. İşte Geçtiğimiz sezondan beri en çok gol katkısı yapan oyuncular...