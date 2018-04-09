Quaresma'dan Galatasaraylıları kızdıran hareket!

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Gençlerbirliği'ne 90 2. dakikada yediği golle 1-0 kaybetti ve zirve yarışında ağır yara aldı. Geçtiğimiz iki sezon şampiyon olan ve bu yıl da şampiyonluk kovalayan Beşiktaş'ta, Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma Gençlerbirliği-Galatasaray maçı esnasında Sarı Kırmızılıları adeta çıldırtan bir hareket yaptı. Mücadelenin oynandığı sırada Instagram hesabından canlı yayın yapan Portekizli futbolcu, 90+2'de Alper Uludağ'ın attığı gole sevinirken görüldü. Canlı yayın sırasında Alper Uludağ'ın attığı galibiyet golünü gören Quaresma, gülmekten kendini alamadı. Quaresma'nın verdiği bu görüntü, bir anda sosyal medyada gündeme oturdu.