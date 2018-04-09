Quaresma'dan Galatasaraylıları kızdıran hareket!

Geçtiğimiz iki sezon şampiyon olan ve bu yıl da şampiyonluk kovalayan Beşiktaş'ta, Portekizli yıldızı Ricardo Quaresma Gençlerbirliği-Galatasaray maçı esnasında Sarı Kırmızılıları adeta çıldırtan bir hareket yaptı.