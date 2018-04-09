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Quaresma'dan lıları kızdıran hareket!

Giriş Tarihi: 09.04.2018 22:32
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Quaresma'dan lıları kızdıran hareket!
Quaresma'dan Galatasaraylıları kızdıran hareket!

'in 28. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne 90 2. dakikada yediği golle 1-0 kaybetti ve zirve yarışında ağır yara aldı.

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Quaresma'dan lıları kızdıran hareket!
Quaresma'dan Galatasaraylıları kızdıran hareket!

Geçtiğimiz iki sezon şampiyon olan ve bu yıl da şampiyonluk kovalayan 'ta, Portekizli yıldızı Gençlerbirliği- maçı esnasında Sarı Kırmızılıları adeta çıldırtan bir hareket yaptı.

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Quaresma'dan lıları kızdıran hareket!
Quaresma'dan Galatasaraylıları kızdıran hareket!

Mücadelenin oynandığı sırada Instagram hesabından canlı yayın yapan Portekizli futbolcu, 90+2'de Alper Uludağ'ın attığı gole sevinirken görüldü.

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Quaresma'dan lıları kızdıran hareket!
Quaresma'dan Galatasaraylıları kızdıran hareket!

Canlı yayın sırasında Alper Uludağ'ın attığı galibiyet golünü gören Quaresma, gülmekten kendini alamadı.

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Quaresma'dan lıları kızdıran hareket!
Quaresma'dan Galatasaraylıları kızdıran hareket!

Quaresma'nın verdiği bu görüntü, bir anda sosyal medyada gündeme oturdu.

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Quaresma'dan lıları kızdıran hareket!
Quaresma'dan Galatasaraylıları kızdıran hareket!
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Quaresma'dan lıları kızdıran hareket!
Quaresma'dan Galatasaraylıları kızdıran hareket!
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