Giriş Tarihi: 17.04.2025 09:17
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025
09:17
Real Madrid-Arsenal maçına Arda Güler’in görüntüsü damga vurdu! “O gitmezse sen kesinlikle gitmelisin…”
Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında sahasında Arsenal'İ konuk etti. İlk maçı 3-0 kaybeden Madrid devi, ikinci maçtan da 2-1 mağlup ayrıldı. İki maçta da rakibine boyun eğen eflatun-beyazlı takımda teknik direktör Carlo Ancelotti'ye tepkiler çığ gibi büyüdü. Arda Güler'in karşılaşma sırasında ekranlara gelen görüntüsü gündem olurken, milli oyuncunun süre alamaması da eleştirildi. İşte haberin detayları…