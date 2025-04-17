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Haberler Galeri Real Madrid-Arsenal maçına Arda Güler’in görüntüsü damga vurdu! “O gitmezse sen kesinlikle gitmelisin…”
Giriş Tarihi: 17.04.2025 09:17 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 09:17

Real Madrid-Arsenal maçına Arda Güler’in görüntüsü damga vurdu! “O gitmezse sen kesinlikle gitmelisin…”

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında sahasında Arsenal'İ konuk etti. İlk maçı 3-0 kaybeden Madrid devi, ikinci maçtan da 2-1 mağlup ayrıldı. İki maçta da rakibine boyun eğen eflatun-beyazlı takımda teknik direktör Carlo Ancelotti'ye tepkiler çığ gibi büyüdü. Arda Güler'in karşılaşma sırasında ekranlara gelen görüntüsü gündem olurken, milli oyuncunun süre alamaması da eleştirildi. İşte haberin detayları…

Real Madrid-Arsenal maçına Arda Güler’in görüntüsü damga vurdu! O gitmezse sen kesinlikle gitmelisin…

Real Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş maçında sahasında Arsenal'i konuk etti.

Real Madrid-Arsenal maçına Arda Güler’in görüntüsü damga vurdu! O gitmezse sen kesinlikle gitmelisin…

İlk maçı 3-0 kaybeden eflatun-beyazlı takım, ikinci maçta da rakibine üstünlük kuramadı ve karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı.

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Real Madrid-Arsenal maçına Arda Güler’in görüntüsü damga vurdu! O gitmezse sen kesinlikle gitmelisin…

ARDA GÜLER SÜRE ALAMADI

İki karşılaşmada toplam 5 gol yiyen ve sadece 1 kez rakip fileleri havalandıran Madrid ekibinde Carlo Ancelotti'nin tercihleri tepki topladı.

Real Madrid-Arsenal maçına Arda Güler’in görüntüsü damga vurdu! O gitmezse sen kesinlikle gitmelisin…

İtalyan teknik adam, bu sezon az süre verdiği Arda Güler'i Arsenal eşleşmesinde kullanmadı.

Real Madrid-Arsenal maçına Arda Güler’in görüntüsü damga vurdu! O gitmezse sen kesinlikle gitmelisin…

GÖRÜNTÜSÜ GÜNDEM OLDU

Maç oynandığı sırada Arda Güler'in ekranlara gelen görüntüsü sosyal medyada gündem oldu.