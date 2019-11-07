Real Madrid - Galatasaray maçı için flaş manşet! Galatasaray'la alay ettiler...

Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Galatasaray deplasmanda Real Madrid ile karşılaştı. Sarı kırmızılı takım oldukça kötü bir futbol oynadı ve Real Madrid'e hiçbir karşılık veremedi. Bunun neticesi de sahadan 6-0'lık farklı bir yenilgi ile ayrılmak oldu. 2002 yılında Fenerbahçe'ye 6-0 yenilmelerinin yıldönümü olan 6 Kasım'da, bu sefer de Real Madrid'e 6-0 yenilen Galatasaray'ın durumu Türkiye'de doğal olarak manşetlere taşınırken özellikle İspanya ve Latin ülkelerinde de gündem oldu. İşte o manşetler...