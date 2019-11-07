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  • Real Madrid - Galatasaray maçı için flaş manşet! Galatasaray'la alay ettiler...

- maçı için flaş manşet! Galatasaray'la alay ettiler...

Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında deplasmanda ile karşılaştı. Sarı kırmızılı takım oldukça kötü bir futbol oynadı ve Real Madrid'e hiçbir karşılık veremedi. Bunun neticesi de sahadan 6-0'lık farklı bir yenilgi ile ayrılmak oldu. 2002 yılında 'ye 6-0 yenilmelerinin yıldönümü olan 6 Kasım'da, bu sefer de Real Madrid'e 6-0 yenilen Galatasaray'ın durumu 'de doğal olarak manşetlere taşınırken özellikle ve Latin ülkelerinde de gündem oldu. İşte o manşetler...

Giriş Tarihi: 07.11.2019 10:06 Güncelleme Tarihi: 07.11.2019 10:12
Real Madrid - Galatasaray maçı için flaş manşet! Galatasaray'la alay ettiler...

Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında deplasmanda ile karşılaştı. Sarı kırmızılı takım oldukça kötü bir futbol oynadı ve Real Madrid'e hiçbir karşılık veremedi. Bunun neticesi de sahadan 6-0'lık farklı bir yenilgi ile ayrılmak oldu. 2002 yılında 'ye 6-0 yenilmelerinin yıldönümü olan 6 Kasım'da, bu sefer de Real Madrid'e 6-0 yenilen Galatasaray'ın durumu 'de doğal olarak manşetlere taşınırken özellikle ve Latin ülkelerinde de gündem oldu. İşte o manşetler...

Real Madrid - Galatasaray maçı için flaş manşet! Galatasaray'la alay ettiler...

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Real Madrid - Galatasaray maçı için flaş manşet! Galatasaray'la alay ettiler...

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