Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusu belli oldu! Süper Lig’den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

Futbol severler tarafından yakından takip edilen dergi FourFourTwo, Real Madrid tarihinin en iyi futbolcularını açıkladı. 50 dünya yıldızının yer aldığı geniş listede Süper Lig'den tam 4 futbolcu yer alıyor. FourFourTwo dergisinin belirlediği gelmiş geçmiş en iyi 50 Real Madrid yıldızı ve o listede yer alan Süper Lig futbolcularını haberimizde derledik. İşte son dakika haberinin detayları...