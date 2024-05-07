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Haberler Galeri Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusu belli oldu! Süper Lig'den tam 4 yıldız var: İşte o liste...
Giriş Tarihi: 07.05.2024 09:21 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 09:22

Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusu belli oldu! Süper Lig'den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

Futbolseverler tarafından yakından takip edilen dergi FourFourTwo, Real Madrid tarihinin en iyi futbolcularını açıkladı. 50 dünya yıldızının yer aldığı geniş listede Süper Lig'den tam 4 futbolcu yer alıyor. FourFourTwo dergisinin belirlediği gelmiş geçmiş en iyi 50 Real Madrid yıldızı ve o listede yer alan Süper Lig futbolcularını haberimizde derledik. İşte son dakika haberinin detayları...

Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusu belli oldu! Süper Lig’den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

Futbol severler tarafından yakından takip edilen dergi FourFourTwo, Real Madrid tarihinin en iyi futbolcularını açıkladı. 50 dünya yıldızının yer aldığı geniş listede Süper Lig'den tam 4 futbolcu yer alıyor. FourFourTwo dergisinin belirlediği gelmiş geçmiş en iyi 50 Real Madrid yıldızı ve o listede yer alan Süper Lig futbolcularını haberimizde derledik. İşte son dakika haberinin detayları...

Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusu belli oldu! Süper Lig’den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

FourFourTwo dergisinin derlediği listeye göre, tüm zamanların en iyi 50 Real Madrid futbolcusu belli oldu. İşte o liste...

1. Cristiano Ronaldo

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Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusu belli oldu! Süper Lig’den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

2. Alfredo Di Stefano

Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusu belli oldu! Süper Lig’den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

3. Zinedine Zidane

Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusu belli oldu! Süper Lig’den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

4. Sergio Ramos

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