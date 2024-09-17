Giriş Tarihi: 17.09.2024 13:44
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024
13:44
Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusunu açıkladılar! Süper Lig'den tam 4 yıldız var: İşte o liste...
FourFourTwo dergisi, Real Madrid tarihinin en iyi futbolcularını açıkladı. Cristiano Ronaldo'dan Di Stefano'ya, Zidane'dan "Fenomen Ronaldo"ya kadar 50 dünya yıldızının yer aldığı geniş listede Süper Lig'den tam 4 futbolcu yer aldı. FourFourTwo dergisinin belirlediği gelmiş geçmiş en iyi 50 Real Madrid yıldızı ve o listede yer alan Süper Lig futbolcularını haberimizde derledik. İşte detaylar...