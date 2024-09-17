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Haberler Galeri Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusunu açıkladılar! Süper Lig'den tam 4 yıldız var: İşte o liste...
Giriş Tarihi: 17.09.2024 13:44 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 13:44

Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusunu açıkladılar! Süper Lig'den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

FourFourTwo dergisi, Real Madrid tarihinin en iyi futbolcularını açıkladı. Cristiano Ronaldo'dan Di Stefano'ya, Zidane'dan "Fenomen Ronaldo"ya kadar 50 dünya yıldızının yer aldığı geniş listede Süper Lig'den tam 4 futbolcu yer aldı. FourFourTwo dergisinin belirlediği gelmiş geçmiş en iyi 50 Real Madrid yıldızı ve o listede yer alan Süper Lig futbolcularını haberimizde derledik. İşte detaylar...

Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusunu açıkladılar! Süper Lig’den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

Futbol severler tarafından yakından takip edilen dergi FourFourTwo, Real Madrid tarihinin en iyi futbolcularını açıkladı. 50 dünya yıldızının yer aldığı geniş listede Süper Lig'den tam 4 futbolcu yer alıyor. FourFourTwo dergisinin belirlediği gelmiş geçmiş en iyi 50 Real Madrid yıldızı ve o listede yer alan Süper Lig futbolcularını haberimizde derledik. İşte son dakika haberinin detayları...

Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusunu açıkladılar! Süper Lig’den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

50. Mesut Özil

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Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusunu açıkladılar! Süper Lig’den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

49. Raphael Varane

Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusunu açıkladılar! Süper Lig’den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

48. Guti

Real Madrid tarihinin en iyi 50 futbolcusunu açıkladılar! Süper Lig’den tam 4 yıldız var: İşte o liste...

47. Juanito

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