Real Madrid tarihinin en kötü transferleri! Fenerbahçe efsanesinin listedeki yeri şaşırttı

Futbol otoritelerine göre dünyanın en iyi takımı olarak gösterilen Real Madrid bile birçok kez transferde büyük hayal kırıklıkları yaşadı. 15 kez Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Los Galacticos'un tarihinde öyle 'balon' isimler var ki taraftarlar onları unutmuş durumda. İşte Real Madrid tarihinin en kötü transferleri...