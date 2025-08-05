Giriş Tarihi: 05.08.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 05.08.2025
11:23
Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'e olay sözler! Xabi Alonso'nun kararı kriz yarattı...
Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu, teknik direktör Xabi Alonso'nun kadrodaki vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Alonso'nun, 20 yaşındaki yıldıza olan güveni ve orta sahaya transfer istememesi bazı taraftarlar tarafından huzursuzluk yarattı. İspanyol çalıştırıcının milli futbolcuya verdiği rol ile ilgili olay sözler söylendi. İşte haberib detayları...