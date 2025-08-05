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Haberler Galeri Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'e olay sözler! Xabi Alonso'nun kararı kriz yarattı...
Giriş Tarihi: 05.08.2025 11:20 Güncelleme Tarihi: 05.08.2025 11:23

Real Madrid'in yıldızı Arda Güler'e olay sözler! Xabi Alonso'nun kararı kriz yarattı...

Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu, teknik direktör Xabi Alonso'nun kadrodaki vazgeçilmezlerinden biri haline geldi. Alonso'nun, 20 yaşındaki yıldıza olan güveni ve orta sahaya transfer istememesi bazı taraftarlar tarafından huzursuzluk yarattı. İspanyol çalıştırıcının milli futbolcuya verdiği rol ile ilgili olay sözler söylendi. İşte haberib detayları...

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Real Madrid’in yıldızı Arda Güler’e olay sözler! Xabi Alonso’nun kararı kriz yarattı...

Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti döneminde fazla süre bulamayan Arda Güler, Xabi Alonso'nun gelişiyle rahatladı.

Real Madrid’in yıldızı Arda Güler’e olay sözler! Xabi Alonso’nun kararı kriz yarattı...

Yıldız futbolcu, İspanyol teknik adamın gözdelerinden olurken, takımdaki ilk tercihleri arasında yer alıyor.

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Real Madrid’in yıldızı Arda Güler’e olay sözler! Xabi Alonso’nun kararı kriz yarattı...

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Arda Güler'e görev veren Alonso, milli futbolcunun performansından oldukça memnun kaldı.

Real Madrid’in yıldızı Arda Güler’e olay sözler! Xabi Alonso’nun kararı kriz yarattı...

Arda'nın ortaya koyduğu oyun sonrası İspanyol hoca, genç yıldıza bu sezon orta sahada büyük sorumluluklar vermeye hazırlanıyor.

Real Madrid’in yıldızı Arda Güler’e olay sözler! Xabi Alonso’nun kararı kriz yarattı...

ALONSO'NUN KARARINA TEPKİ

El Espanol'da yer alan habere göre İspanya'da bazı gazeteci ve taraftarlar, Xabi Alonso'nun bu tercihini doğru bulmuyor.

Real Madrid’in yıldızı Arda Güler’e olay sözler! Xabi Alonso’nun kararı kriz yarattı...

TRANSFER İSTENİYOR

Eflatun-beyazlılarda Modric ve Toni Kroos sonrası bu bölgede daha deneyimli bir isme sahip olması gerektiği ifade edilirken, kulübün transfer yapması istendi.

Real Madrid’in yıldızı Arda Güler’e olay sözler! Xabi Alonso’nun kararı kriz yarattı...

Real Madrid altyapısında forma giyen eski futbolcu Alvaro Benito, taraftarlarla bir anket yaptığını belirtti.

Real Madrid’in yıldızı Arda Güler’e olay sözler! Xabi Alonso’nun kararı kriz yarattı...

Benito, "Herkes bana, 'Xabi'nin projesi çok iyi görünüyor, ama bir orta saha oyuncumuz eksik.' diyor." dedi.

Real Madrid’in yıldızı Arda Güler’e olay sözler! Xabi Alonso’nun kararı kriz yarattı...

"GÜÇLÜ BİR ŞEFİMİZ YOK"

Benito, Kroos ya da Modric tarzında bir ismi özlediklerini belirterek, "Güçlü bir şefimiz yok ve insanlar bunun bizim için bir dezavantaj olabileceğini düşünüyorlar." diye konuştu.

Real Madrid’in yıldızı Arda Güler’e olay sözler! Xabi Alonso’nun kararı kriz yarattı...

Eski futbolcu ayrıca, Arda Güler'in zayıf rakiplere karşı oynayabileceğini söylerken ve onu güçlüksüzle itham etti.

Real Madrid’in yıldızı Arda Güler’e olay sözler! Xabi Alonso’nun kararı kriz yarattı...

"NE KADAR GÜÇSÜZ..."

Benito, "PSG maçında gördük ki, Güler'e zor günlerde orta sahayı taşıması gerektiğini söylerseniz, ne kadar güçsüz olduğunu görürsünüz." ifadelerini kullandı.

Real Madrid’in yıldızı Arda Güler’e olay sözler! Xabi Alonso’nun kararı kriz yarattı...

49 MAÇTA FORMA GİYDİ

Arda Güler, geçtiğimiz sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 49 maça çıktı ve 2198 dakika süre aldı.

Real Madrid’in yıldızı Arda Güler’e olay sözler! Xabi Alonso’nun kararı kriz yarattı...

6 GOL 11 ASİSTLİK PERFORMANS

20 yaşındaki yıldız, süre aldığı dakikalar içerisinde 6 gol atarken, 11 kez de takım arkadaşlarına gol pası verdi.

Real Madrid’in yıldızı Arda Güler’e olay sözler! Xabi Alonso’nun kararı kriz yarattı...

4 YIL DAHA SÖZLEŞMESİ VAR

Milli futbolcunun İspanyol devi ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihine kadar devam ediyor.

Real Madrid’in yıldızı Arda Güler’e olay sözler! Xabi Alonso’nun kararı kriz yarattı...

DEĞERİ 45 MİLYON EURO

Transfermarkt verilerine göre Arda Güler'in güncel piyasa değeri ise 45 milyon Euro olarak gösteriliyor.