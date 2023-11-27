Giriş Tarihi: 27.11.2023 15:31 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 15:31

Real Madrid'in yolundan geçen bu oyuncuları hatırladınız mı? Süper Lig'de de forma giydiler...

Futbolun devi Real Madrid, tarihi boyunca her dönemde yaptığı transferlerle adından söz ettirmeyi başarmış ve köklü bir kulüp. Özellikle de Florentino Perez ile birlikte devasa rakamlarla yapılan yıldız transferleri tüm dünyada etkisini göstermişti. Büyük paralar harcayan ve Santiago Bernabeu'ya birçok dünya yıldızını getiren Real Madrid'de aynı zamanda sessiz bir şekilde gelip giden oyuncular da var. Belki de birçoğunu hatırlamadığımız oyuncular bir dönemler Real Madrid'de ve daha sonra da Süper Lig'de forma giydi. İşte Real Madrid'den yolu geçen o oyuncular...