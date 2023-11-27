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Giriş Tarihi: 27.11.2023 15:31 Güncelleme Tarihi: 27.11.2023 15:31

Real Madrid'in yolundan geçen bu oyuncuları hatırladınız mı? Süper Lig'de de forma giydiler...

Futbolun devi Real Madrid, tarihi boyunca her dönemde yaptığı transferlerle adından söz ettirmeyi başarmış ve köklü bir kulüp. Özellikle de Florentino Perez ile birlikte devasa rakamlarla yapılan yıldız transferleri tüm dünyada etkisini göstermişti. Büyük paralar harcayan ve Santiago Bernabeu'ya birçok dünya yıldızını getiren Real Madrid'de aynı zamanda sessiz bir şekilde gelip giden oyuncular da var. Belki de birçoğunu hatırlamadığımız oyuncular bir dönemler Real Madrid'de ve daha sonra da Süper Lig'de forma giydi. İşte Real Madrid'den yolu geçen o oyuncular...

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Real Madrid’in yolundan geçen bu oyuncuları hatırladınız mı? Süper Lig’de de forma giydiler...

Futbol tarihinin en ikonik ve en başarılı kulüplerinden bir tanesi olan Real Madrid, bugüne kadar yaptığı transferlerle her zaman adından söz ettirmeyi başaran bir takım oldu.

Real Madrid’in yolundan geçen bu oyuncuları hatırladınız mı? Süper Lig’de de forma giydiler...

Özellikle de Florentino Perez'in 'Los Galacticos' projesi ile birlikte Real Madrid'e birçok dünya yıldızı getirildi. Fenomeno Ronaldo, Zidane, Figo, Roberto Carlos, Beckham ve daha sonraları Cristiano Ronaldo, Benzema, Di Maria, Mesut Özil, Xabi Alonso gibi daha adını sayamayacağımız birçok Santiago Bernabeu'nun çimlerine çıktı.

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Real Madrid’in yolundan geçen bu oyuncuları hatırladınız mı? Süper Lig’de de forma giydiler...

Bunun yanında da Real Madrid'e gelip beklentilerin altında kalan futbolcular da var. Kimilerini belki de artık hatırlamıyoruz bile. Real Madrid'de forma giyen ve bazılarının da Süper Lig'de yolu geçen oyuncuları sizler için bir araya getirdi. Gelin bizleri eskilere götüren o futbolcuları hatırlayalım.

Real Madrid’in yolundan geçen bu oyuncuları hatırladınız mı? Süper Lig’de de forma giydiler...

PABLO MUNITIS

2000 senesinde Racing Santander'den 10.50 milyon euro bonservis ücreti karşılığında transfer olmuştu. Real Madrid'de iki sezon forma giydi, 81 maçta 5 gol attı 11 asist yaptı.

Real Madrid’in yolundan geçen bu oyuncuları hatırladınız mı? Süper Lig’de de forma giydiler...

JAVİER PORTİLLO

Real Madrid altyapısından yetişen Portillo, 2000 senesinde A takıma yükseldi.

Büyük umutlarla A Takım'a yükselse de Raul Gonzalez, Fernando Morientes gibi yıldızların gölgesinde kaldı. 2004'te Fiorentina'ya kiralandı, bir daha kulübe geri dönemedi ve kiralık olarak başka takımlarda forma giydi. 59 maçta 17 gol attı 1 asist yaptı.

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