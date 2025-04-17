Giriş Tarihi: 17.04.2025 10:04
Güncelleme Tarihi: 17.04.2025
10:04
'Remontada' bu sefer olmadı! Avrupa, Real Madrid'i yerden yere vurdu | Henry sevinci dikkat çekti...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ikinci maçında Real Madrid, Bernabeu'da Arsenal'i konuk etti. İlk maçı 3-0 kaybeden son şampiyon, Saka ve Martinelli'nin gollerine engel olamadı. 16 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen Londra ekibi yarı finalde PSG ile eşleşti. Londra ekibi 19 yıl sonra Real Madrid'i benzer bir hezimeti yaşattı. Maçın ardından Avrupa, Real Madrid'in performansını yerden yere vurdu ve dikkat çeken manşetler attı. İşte Avrupa'nın konuştuğu o maç...