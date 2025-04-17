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Giriş Tarihi: 17.04.2025 10:04 Güncelleme Tarihi: 17.04.2025 10:04

'Remontada' bu sefer olmadı! Avrupa, Real Madrid'i yerden yere vurdu | Henry sevinci dikkat çekti...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final ikinci maçında Real Madrid, Bernabeu'da Arsenal'i konuk etti. İlk maçı 3-0 kaybeden son şampiyon, Saka ve Martinelli'nin gollerine engel olamadı. 16 yıl sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde yarı finale yükselen Londra ekibi yarı finalde PSG ile eşleşti. Londra ekibi 19 yıl sonra Real Madrid'i benzer bir hezimeti yaşattı. Maçın ardından Avrupa, Real Madrid'in performansını yerden yere vurdu ve dikkat çeken manşetler attı. İşte Avrupa'nın konuştuğu o maç...

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’Remontada’ bu sefer olmadı! Avrupa, Real Madrid’i yerden yere vurdu | Henry sevinci dikkat çekti...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final maçları sona erdi. Dünün en çok merak edilen maçın Real Madrid evinde Arsenal'i konuke etti.

’Remontada’ bu sefer olmadı! Avrupa, Real Madrid’i yerden yere vurdu | Henry sevinci dikkat çekti...

İlk maçı Londra'da 3-0 kaybeden son şampiyon Real Madrid, Saka ve Gabriel Martinelli'nin gollerine engel olamadı ve Arsenal'e 2-1 kaybederek kupadan elendi.

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’Remontada’ bu sefer olmadı! Avrupa, Real Madrid’i yerden yere vurdu | Henry sevinci dikkat çekti...

'REMONTADA' BU SEFER OLMADI

Son dönemlerde geri dönüşleriyle dikkat çeken Real Madrid, bu sefer beklentilerin çok altında kaldı. Arsenal, 'Remontada' (Geri dönüş) yaşanmasına izin vermedi ve Bernabeu'da tarihi bir zafer kazandı.

’Remontada’ bu sefer olmadı! Avrupa, Real Madrid’i yerden yere vurdu | Henry sevinci dikkat çekti...

19 YIL SONRA GELEN BENZER ZAFER | SAKA VE MARTINELLI'DEN HENRY SEVİNCİ

Arsenal, Şubat 2006'da Şampiyonlar Ligi son 16 ilk maçında Bernabeu'da Thierry Henry'nin golüyle Real Madrid'i 1-0 mağlup etmişti. Saka ve Martinelli attıkları golden sonra Henry'nin gol sevincini yaparak Madrid taraftarına göndermelerde bulundu.

’Remontada’ bu sefer olmadı! Avrupa, Real Madrid’i yerden yere vurdu | Henry sevinci dikkat çekti...

ARDA GÜLER SÜRE ALAMADI

Real Madrid'de bu sezon çok az süre alan Arda Güler, Arsenal karşısında iki maçta da forma şansı bulamadı. Maç sonrası Türk ve İspanyollar taraftarlar yine Ancelotti'yi eleştiri yağmuruna tuttu.