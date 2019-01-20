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'den çarpıcı yorumu

Futbol yorumcusu , - maçının ardından çarpıcı tespitlerde bulundu.

Giriş Tarihi: 20.01.2019 23:02 Güncelleme Tarihi: 20.01.2019 23:05
Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Fatih Terim yorumu
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Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Fatih Terim yorumu

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında , deplasmanda 'u 4-2 mağlup etti.

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Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Fatih Terim yorumu

bu sonuçla puanını 38'e yükseltti ve liderlik koltuğundaki yerini sağlama aldı. Bordo mavili ekip ise 29 puanda kaldı.

Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Fatih Terim yorumu

Futbol yorumcusu , karşılaşmayı özel bir kanalda değerlendirdi. Dilmen, şampiyonluk yarışının iki güçlü ekibi ile Galatasaray'ı kıyasladı.

Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Fatih Terim yorumu

"'nın Fatih Hoca'ya göre bir avantajı var: Mecburiyeti yok. Çift santrfor, Bajij-Adebayor'la 4-4-2 oyna. Oynarsın. Her türlü şeyi oynarsın Başakşehir'le."

Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Fatih Terim yorumu

"Fatih Hoca mecburiyetten 4-1-4-1 oynuyor. Yarın iki tane forvet alınırsa ikisini de oynatır. Oynatmadı mı? Hele bir tanesi Necati, Elmander gibi buçuklu santrfor olursa, havada oynar."

Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Fatih Terim yorumu

"Şu da çok doğru bir şey değil, bu ara çok moda oldu. ''in temeli santrfordur' deniyor. Dünyada santrforsuz futbol yok. Robinho bugün orta saha oynamadı ki. Bildiğin santrfor gibi oynadı. Oyun şablonları da onu gerektiriyordu."

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