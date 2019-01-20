Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Fatih Terim yorumu

"Şu da çok doğru bir şey değil, bu ara çok moda oldu. 'Fatih Terim'in temeli santrfordur' deniyor. Dünyada santrforsuz futbol yok. Robinho bugün orta saha oynamadı ki. Bildiğin santrfor gibi oynadı. Oyun şablonları da onu gerektiriyordu."