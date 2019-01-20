Rıdvan Dilmen'den çarpıcı Fatih Terim yorumu

Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçının ardından çarpıcı tespitlerde bulundu. Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Trabzonspor'u 4-2 mağlup etti. Medipol Başakşehir bu sonuçla puanını 38'e yükseltti ve liderlik koltuğundaki yerini sağlama aldı. Bordo mavili ekip ise 29 puanda kaldı. Futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, karşılaşmayı özel bir kanalda değerlendirdi. Dilmen, şampiyonluk yarışının iki güçlü ekibi Medipol Başakşehir ile Galatasaray'ı kıyasladı. 'Abdullah Avcı'nın Fatih Hoca'ya göre bir avantajı var: Mecburiyeti yok. Çift santrfor, Bajij-Adebayor'la 4-4-2 oyna. Oynarsın. Her türlü şeyi oynarsın Başakşehir'le.' 'Fatih Hoca mecburiyetten 4-1-4-1 oynuyor. Yarın iki tane forvet alınırsa ikisini de oynatır. Oynatmadı mı? Hele bir tanesi Necati, Elmander gibi buçuklu santrfor olursa, havada oynar.' 'Şu da çok doğru bir şey değil, bu ara çok moda oldu. 'Fatih Terim'in temeli santrfordur' deniyor. Dünyada santrforsuz futbol yok. Robinho bugün orta saha oynamadı ki. Bildiğin santrfor gibi oynadı. Oyun şablonları da onu gerektiriyordu.'