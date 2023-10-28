Rizespor Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Rizespor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte muhtemel ilk 11!

Rizespor Galatasaray maçı canlı yayın ekranı için araştırmalar sürüyor. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan Okan Buruk yönetimindeki Sarı Kırmızılılar, rakibini yenip yoluna fire vermeden devam etmek istiyor. Zorlu mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler ise ''Rizespor Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?'' sorusuna yanıt arıyor. GS maçı canlı yayın kanalı, saati ve ilk 11'leri merak ediliyor. Peki; Trendyol Süper Lig Çaykur Rizespor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar…