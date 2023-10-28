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Haberler Galeri Rizespor Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Rizespor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte muhtemel ilk 11!
Giriş Tarihi: 28.10.2023 15:40 Güncelleme Tarihi: 28.10.2023 15:40

Rizespor Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? Rizespor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta başlayacak? İşte muhtemel ilk 11!

Rizespor Galatasaray maçı canlı yayın ekranı için araştırmalar sürüyor. Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Çaykur Rizespor'a konuk olacak. 8 maçlık galibiyet serisi yakalayan Okan Buruk yönetimindeki Sarı Kırmızılılar, rakibini yenip yoluna fire vermeden devam etmek istiyor. Zorlu mücadeleyi ekran başından takip etmek isteyen futbolseverler ise ''Rizespor Galatasaray maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi?'' sorusuna yanıt arıyor. GS maçı canlı yayın kanalı, saati ve ilk 11'leri merak ediliyor. Peki; Trendyol Süper Lig Çaykur Rizespor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmaya dair tüm detaylar…

Rizespor Galatasaray maçı hangi kanalda? Trendyol Süper Lig Rizespor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

Rizespor Galatasaray maçı canlı yayın kanalı için arama motorları çalıştırılıyor. Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Çaykur Rizespor ile kozlarını paylaşacak. Okan Buruk yönetimindeki Aslan, 3 puanı alarak maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturmayı hedefliyor. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak zorlu mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler ise araştırmalarına başladı. Rizespor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak merak ediliyor. GS maçı ilk 11'leri ve saati için araştırmalar hız kazandı. Peki; Trendyol Süper Lig Rizespor Galatasaray maçı hangi kanalda, şifresiz mi? İşte yanıtı…

Rizespor Galatasaray maçı hangi kanalda? Trendyol Süper Lig Rizespor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

RİZESPOR GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN VE SAAT KAÇTA?

Rizespor Galatasaray maçı, 28 Ekim 2023 Cumartesi günü yani bu akşam Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanacak.

Saat 19.00'da başlayacak müsabakayı hakem Kadir Sağlam yönetecek.

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Rizespor Galatasaray maçı hangi kanalda? Trendyol Süper Lig Rizespor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

RİZESPOR GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Rizespor Galatasaray maçı, beIN Sports 1 ekranından canlı olarak yayınlanacak.

Rizespor Galatasaray maçı hangi kanalda? Trendyol Süper Lig Rizespor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

İŞTE RİZESPOR GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LER

RİZESPOR: Gökhan, Taha, Mocsi, Emirhan, İbrahim, Shelvey, Gustavo, Varesanovic, Olayowin, Benhur, Gaich

GALATASARAY: Muslera, Boey, Sanchez, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Kerem Demirbay, Kerem Aktürkoğlu, Mertens, Zaha, Icardi (Barış Alper)

Rizespor Galatasaray maçı hangi kanalda? Trendyol Süper Lig Rizespor Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta?

RİZESPOR GALATASARAY MAÇI CANLI İZLE

Aşağıda yer alan linkle mücadeleyi canlı olarak izleyebilirsiniz.

https://beinsports.com.tr/

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