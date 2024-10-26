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Haberler Galeri Roberto Mancini'ye inanılmaz tazminat! Dünya futbolu böylesini görmedi
Giriş Tarihi: 26.10.2024 09:41 Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 09:48

Roberto Mancini'ye inanılmaz tazminat! Dünya futbolu böylesini görmedi

Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran İtalyan efsane Roberto Mancini'nin son adresi Suudi Arabistan Milli Takımı olmuştu. Suudiler'in başında 18 maçta 7 galibiyet alabilen efsane isimle yollar ayrılmıştı. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun Mancini'ye ödeyeceği tarihi tazminat ortaya çıktı. Söz konusu para, dünya futbolunda bir rekor olarak tarihe geçecek...

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Roberto Mancini’ye inanılmaz tazminat! Dünya futbolu böylesini görmedi

3 milyon Euro kazandığı İtalya Milli Takımı'nı bırakıp 25 milyon Euro'ya Suudi Arabistan'a imza atan Roberto Mancini, alacağı inanılmaz tazminatla yeni bir servetin sahibi oluyor. 18 maçta 7 galibiyet alabilen efsane isme ödenecek ücret, dünya futbolunda bir rekor olarak tarihe geçecek...

Roberto Mancini’ye inanılmaz tazminat! Dünya futbolu böylesini görmedi

Kariyerinde Premier Lig, Serie A, Avrupa Şampiyonası, Galatasaray ile Türkiye Kupası dahil olmak üzere birçok kupa kazanan teknik direktör Roberto Mancini'nin son adresi Suudi Arabistan Milli Takımı olmuştu.

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Roberto Mancini’ye inanılmaz tazminat! Dünya futbolu böylesini görmedi

İtalya Milli Takımı'nda yıllık 3 milyon Euro kazanan tecrübeli hoca bir anda görevinden ayrılmıştı.

Roberto Mancini’ye inanılmaz tazminat! Dünya futbolu böylesini görmedi

Mancini, 27 Ağustos 2023'te Suudi Arabistan'ın başına geçmiş ve yıllık 25 milyon Euro kazanacağı açıklanmıştı.

Roberto Mancini’ye inanılmaz tazminat! Dünya futbolu böylesini görmedi

Ancak Suudi Arabistan Futbol Federasyonu, Mancini ile bekledikleri başarıya ulaşamadılar.

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