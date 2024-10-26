Giriş Tarihi: 26.10.2024 09:41
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024
09:48
Roberto Mancini'ye inanılmaz tazminat! Dünya futbolu böylesini görmedi
Bir dönem Galatasaray'ı da çalıştıran İtalyan efsane Roberto Mancini'nin son adresi Suudi Arabistan Milli Takımı olmuştu. Suudiler'in başında 18 maçta 7 galibiyet alabilen efsane isimle yollar ayrılmıştı. Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'nun Mancini'ye ödeyeceği tarihi tazminat ortaya çıktı. Söz konusu para, dünya futbolunda bir rekor olarak tarihe geçecek...