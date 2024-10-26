Roberto Mancini’ye inanılmaz tazminat! Dünya futbolu böylesini görmedi

3 milyon Euro kazandığı İtalya Milli Takımı'nı bırakıp 25 milyon Euro'ya Suudi Arabistan'a imza atan Roberto Mancini, alacağı inanılmaz tazminatla yeni bir servetin sahibi oluyor. 18 maçta 7 galibiyet alabilen efsane isme ödenecek ücret, dünya futbolunda bir rekor olarak tarihe geçecek...