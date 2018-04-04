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attı, sosyal medya çıldırdı

Giriş Tarihi: 04.04.2018 09:26 Güncelleme Tarihi: 04.04.2018 09:27
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attı, sosyal medya çıldırdı
Ronaldo attı, sosyal medya çıldırdı

Şampiyonlar Ligi'nde , 'u 3-0 yenerken geceye 'nun attığı röveşata golü damga vurdu.

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attı, sosyal medya çıldırdı
Ronaldo attı, sosyal medya çıldırdı

'in bu golle skoru 2-0'a getirirken , taraftarı tarafından ayakta alkışlandı.

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attı, sosyal medya çıldırdı
Ronaldo attı, sosyal medya çıldırdı

Cristiano 'nun attığı röveşata golünde topa vurduğu noktanın yerden 2.3 metre yükseklikte olduğu açıklandı.

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attı, sosyal medya çıldırdı
Ronaldo attı, sosyal medya çıldırdı

Takım arkadaşı Sergio Ramos: ", inanılmaz. Onunla beraber daha güçlüyüz. Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz bir performans gösteriyor. Attığı gol taraflı, tarafsız herkesin alkışlaması gereken bir gol." ifadelerini kullandı.

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attı, sosyal medya çıldırdı
Ronaldo attı, sosyal medya çıldırdı

Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde 100 gol barajını aşan ilk futbolcu unvanına sahip (toplam 119 gol), bu maçta da fileleri havalandırarak organizasyonda üst üste 10 maçta gol atan ilk futbolcu oldu.

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attı, sosyal medya çıldırdı
Ronaldo attı, sosyal medya çıldırdı

İşte için Twitter'da yapılan yorumlar...

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attı, sosyal medya çıldırdı
Ronaldo attı, sosyal medya çıldırdı
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