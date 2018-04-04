Ronaldo attı, sosyal medya çıldırdı

Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid, Juventus'u 3-0 yenerken geceye Ronaldo'nun attığı röveşata golü damga vurdu. Real Madrid'in bu golle skoru 2-0'a getirirken Ronaldo, Juventus taraftarı tarafından ayakta alkışlandı. Cristiano Ronaldo'nun attığı röveşata golünde topa vurduğu noktanın yerden 2.3 metre yükseklikte olduğu açıklandı. Takım arkadaşı Sergio Ramos: Ronaldo, inanılmaz. Onunla beraber daha güçlüyüz. Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz bir performans gösteriyor. Attığı gol taraflı, tarafsız herkesin alkışlaması gereken bir gol. ifadelerini kullandı. Öte yandan Şampiyonlar Ligi'nde 100 gol barajını aşan ilk futbolcu unvanına sahip Ronaldo (toplam 119 gol), bu maçta da fileleri havalandırarak organizasyonda üst üste 10 maçta gol atan ilk futbolcu oldu. İşte Ronaldo için Twitter'da yapılan yorumlar...