Ronaldo attı, sosyal medya çıldırdı

Takım arkadaşı Sergio Ramos: "Ronaldo, inanılmaz. Onunla beraber daha güçlüyüz. Şampiyonlar Ligi'nde inanılmaz bir performans gösteriyor. Attığı gol taraflı, tarafsız herkesin alkışlaması gereken bir gol." ifadelerini kullandı.

