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Ronaldo ve Messi'nin hükümdarlığını yıkan adam:

Bu yıl , ve 'nın en iyi oyuncusu seçilen, son olarak ödülüne layık görülen Hırvat yıldız , adını dünyasına altın harflerle yazdırdı. Kariyerinin ikinci baharını yaşayan 33 yaşındaki futbolcu, yeşil sahalarda son yıllarda neredeyse tüm ödüllere ambargo koyan Barcelonalı Messi ve Juventuslu Ronaldo'yu geride bıraktı. Savaşın ve bombaların gölgesinde başladığı futbol kariyerinde verdiği büyük mücadele sonucu zirveye çıkan Modric, futbolseverlerin gönlünde taht kurdu.

Giriş Tarihi: 04.12.2018 14:02 Güncelleme Tarihi: 04.12.2018 16:05
Ronaldo ve Messi'nin hükümdarlığını yıkan adam: Luka Modric

Hırvatistan'ın yetiştirdiği en yetenekli futbolcular arasında gösterilen (Ballon d'Or) ödülünün sahibi , 2018 yılında kazandığı başarılarla adından sıkça söz ettirdi.

Ronaldo ve Messi'nin hükümdarlığını yıkan adam: Luka Modric

İstikrarlı performansıyla uzun yıllar İspanya temsilcisi ve Hırvatistan Milli Takımı'nın en önemli oyuncuları arasında yer alan Modric, 2018'de form grafiğini daha da artırarak elde ettiği ödüllerle dünyasında iz bıraktı.

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Ronaldo ve Messi'nin h��kümdarlığını yıkan adam: Luka Modric

Yeşil sahalarda uzun yıllardır elde ettikleri başarılarla bireysel ödüllere ambargo koyan Barcelonalı Lionel Messi ve Juventuslu 'nun hakimiyetine bu yıl son veren , milli takımı ve kulübüyle önemli başarılar elde etti.

Ronaldo ve Messi'nin hükümdarlığını yıkan adam: Luka Modric

MODRİC, 2018'E DAMGA VURDU

Kariyerinin ikinci baharını yaşayan 33 yaşındaki yıldız futbolcu, geçen sezon ile Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşarken, 2018 'nda Hırvatistan'ın finale kalmasında performansıyla önemli rol üstlendi.

Ronaldo ve Messi'nin hükümdarlığını yıkan adam: Luka Modric

Kaptanlığını yaptığı Hırvatistan'ın, finalde Fransa'ya 4-2 kaybederek ikinci olduğu turnuvanın en değerli oyuncusu seçilen ve bu yılki ilk ödülüne ulaşan Modric, takımına 2 gol ve 1 asistle katkı sağladı.

Ronaldo ve Messi'nin hükümdarlığını yıkan adam: Luka Modric

'nın belirlediği Avrupa'da Yılın En İyi Futbolcusu ödülünü ve Liverpool'un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah'ı geride bırakarak kazanan Hırvat yıldız, yılın en iyi orta saha oyuncusu unvanını da elde etti.

Ronaldo ve Messi'nin hükümdarlığını yıkan adam: Luka Modric

Yılın En İyi Erkek Futbolcusu Ödülü'nde aynı rakiplerini bir kez daha geçerek zirveye ulaşan , organizasyonda yılın 11'inde de yer aldı.

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