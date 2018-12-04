Ronaldo ve Messi'nin hükümdarlığını yıkan adam: Luka Modric

Bu yıl Dünya Kupası, UEFA ve FIFA'nın en iyi oyuncusu seçilen, son olarak Altın Top ödülüne layık görülen Hırvat yıldız Luka Modric, adını futbol dünyasına altın harflerle yazdırdı. Kariyerinin ikinci baharını yaşayan 33 yaşındaki futbolcu, yeşil sahalarda son yıllarda neredeyse tüm ödüllere ambargo koyan Barcelonalı Messi ve Juventuslu Ronaldo'yu geride bıraktı. Savaşın ve bombaların gölgesinde başladığı futbol kariyerinde verdiği büyük mücadele sonucu zirveye çıkan Modric, futbolseverlerin gönlünde taht kurdu.