Giriş Tarihi: 23.07.2024 12:10
Güncelleme Tarihi: 23.07.2024
12:10
Ruzomberok Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Avrupa Ligi Ruzomberok Trabzonspor maçı canlı yayın bilgisi
UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu kapsamında Trabzonspor Ruzomberok ile karşı karşıya geliyor. Slovakya'da oynanacak mücadelede bordo mavililer maçı kazanırsa Wisła Kraków (POL) - SK Rapid Wien (AUT) eşleşmesinin galibi ile eşleşecek. Taraftarlar Ruzomberok Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta sorularına yanıt arıyor. Mücadelenin canlı yayın kanalı gündemde. Peki; Ruzomberok Trabzonspor maçı hangi kanalda? İşte, maça dair merak edilenler...