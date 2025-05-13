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Haberler Galeri ''Galatasaraylı hakemi maça verdiler" Kupa finali öncesinde olay ifadeler!
Giriş Tarihi: 13.05.2025 07:09 Güncelleme Tarihi: 13.05.2025 07:09

''Galatasaraylı hakemi maça verdiler" Kupa finali öncesinde olay ifadeler!

Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı geldi çattı. Trabzonspor ile Galatasaray, Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda kupayı müzesine götürmek için kozlarını paylaşacak. Öte yandan mücadeleye Cihan Aydın'ın atanması tartışma konusu olmuştu. SABAH Spor'un usta yazarları Levent Tüzemen ve İskender Günen, kupa finali öncesi her iki takımı da değerlendirirken, hakem Cihan Aydın hakkında da olay ifadelerde bulundu. İşte o sözler...

’’Galatasaraylı hakemi maça verdiler Kupa finali öncesinde olay ifadeler!

Ziraat Türkiye Kupası Final'inde Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Dev maça Cihan Aydın'ın atanmasının ardından bordo-mavililer tepki mesajı yayınlamıştı. SABAH Spor'un usta kalemleri Levent Tüzemen ve İskender Günen, her iki takım hakkında değerlendirmede bulunurken, karşılaşmaya Cihan Aydın'ın atanmasına dair flaş ifadeler sarf etti. İşte o sözler...

’’Galatasaraylı hakemi maça verdiler Kupa finali öncesinde olay ifadeler!

3 gün önce ligde G.Saray, Trabzonspor'u rahat geçti. Kupanın da favorisi. Mutlu sona kim ulaşır?

LEVENT TÜZEMEN: G.SARAY KAZANMAYA DAHA YAKIN

''Ligde Galatasaray, Trabzonspor'a karşı rahat bir galibiyet almadı. Karadeniz ekibi özellikle ilk yarıda Galatasaray'ı bir hayli zorladı. Visca ve Mendy'nin gollük vuruşlarını Muslera kurtardı. Okay'ın kafa vuruşu da üst direkten döndü. İlk yarıda Galatasaraylı oyuncular zihinsel olarak maça hazır değildi.''

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’’Galatasaraylı hakemi maça verdiler Kupa finali öncesinde olay ifadeler!

''Kadro kalitesi ve uyumu olarak baktığımızda Galatasaray kupayı kazanmaya daha yakın duruyor. Trabzonsporlu oyuncular Avrupa'ya gitmenin yolunun kupayı almaktan geçtiğini biliyorlar. Kazanma duygusunu hisseden, iyi mücadele eden, coşkuyu kaybetmeyen oyuncu grubu maça ağırlığını koyacaktır.''

’’Galatasaraylı hakemi maça verdiler Kupa finali öncesinde olay ifadeler!

İSKENDER GÜNEN: ŞANSLARI EŞİT

''Ligde Galatasaray'ın Trabzonspor'u rahat bir şekilde geçtiği düşüncesine katılmam mümkün değil. Çünkü rotasyonlu bir kadro ile sahaya çıkmasına rağmen Trabzonspor ilk yarıda girdiği gol pozisyonlarını değerlendirebilse daha farklı bir oyun ve skor ortaya çıkabilirdi. Kupa finalleri tek maç olduğu için beklenmedik sonuçlara her zaman gebedir.''

’’Galatasaraylı hakemi maça verdiler Kupa finali öncesinde olay ifadeler!

''Şu an kâğıt üzerinde Galatasaray favori olarak gösterilse de kesin ve net olan Gaziantep'teki maçta konsantrasyonu yüksek ve hedefi olan taraf diğerine göre daha önde olacak. Şansları eşit olarak görmek daha doğru bir yaklaşım olur.''