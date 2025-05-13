Giriş Tarihi: 13.05.2025 07:09
Güncelleme Tarihi: 13.05.2025
07:09
''Galatasaraylı hakemi maça verdiler" Kupa finali öncesinde olay ifadeler!
Ziraat Türkiye Kupası'nda final heyecanı geldi çattı. Trabzonspor ile Galatasaray, Gaziantep Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda kupayı müzesine götürmek için kozlarını paylaşacak. Öte yandan mücadeleye Cihan Aydın'ın atanması tartışma konusu olmuştu. SABAH Spor'un usta yazarları Levent Tüzemen ve İskender Günen, kupa finali öncesi her iki takımı da değerlendirirken, hakem Cihan Aydın hakkında da olay ifadelerde bulundu. İşte o sözler...