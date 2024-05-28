Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? Borussia Dortmund Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı?
Giriş Tarihi: 28.05.2024 13:39 Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 13:56

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? Borussia Dortmund Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım başladı. Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında oynanacak final maçı taraftarların gündeminde. Türkiye'den de yakın takibe alınacak finale dair heyecan dorukta. Özellikle ülkemizde araştırılan Borussia Dortmund Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı, süre alacak mı soruları için beklenen haber geldi. Teknik adam Carlo Ancelotti konuyla ilgili açıklama yaptı. Peki; Borussia Dortmund Real Madrid Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi, hangi kanalda? İşte, detaylar...

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? Borussia Dortmund Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı?

Şampiyonlar Ligi finali tarihi için geri sayım başladı. Sezon başında Devler Ligi'ne transfer olan milli futbolcumuz Güler'in son dönemde La Liga'da gösterdiği performans dikkat çekiyor. Bu noktada Ancelotti'nin açıklaması takip ediliyor. Final maçında Arda Güler oynayacak mı merak ediliyor. Peki; Borussia Dortmund Real Madrid Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? Borussia Dortmund Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı?

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi Borussia Dortmund Real Madrid maçı 1 Haziran Cumartesi günü oynanacak.

TSİ 22.00'de başlayacak Şampiyonlar Ligi final maçı İngiltere Wembley Stadında gerçekleşecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? Borussia Dortmund Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı?

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNAL MAÇI ŞİFRESİZ Mİ?

Karşılaşmanın Exxen ve TV8,5 ekranlarından yayımlanması bekleniyor.

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? Borussia Dortmund Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı?

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİNDE ARDA GÜLER OYNAYACAK MI?

Borussia Dortmund Real Madrid arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi finalinde Arda Güler'in süre alıp almayacağı merak konusuydu.

Ancelotti konuyla ilgili açıklamada bulundu:

Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? Borussia Dortmund Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı?

"Arda son maçlarda kabiliyetini ve özelliklerini gösterdi. Nerdeyse yüzde 100 ile oynadı. Cumartesi günkü final maçı için de faydalı olabilir. Sahip olduğumuz opsiyonlardan biri de Arda."

SON DAKİKA