Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? Borussia Dortmund Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı?

Giriş Tarihi: 28.05.2024 13:39
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024
13:56
UEFA Şampiyonlar Ligi finali için geri sayım başladı. Borussia Dortmund ile Real Madrid arasında oynanacak final maçı taraftarların gündeminde. Türkiye'den de yakın takibe alınacak finale dair heyecan dorukta. Özellikle ülkemizde araştırılan Borussia Dortmund Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı, süre alacak mı soruları için beklenen haber geldi. Teknik adam Carlo Ancelotti konuyla ilgili açıklama yaptı. Peki; Borussia Dortmund Real Madrid Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi, hangi kanalda? İşte, detaylar...