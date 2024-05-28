Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi? Borussia Dortmund Real Madrid maçında Arda Güler oynayacak mı?

Şampiyonlar Ligi finali tarihi için geri sayım başladı. Sezon başında Devler Ligi'ne transfer olan milli futbolcumuz Güler'in son dönemde La Liga'da gösterdiği performans dikkat çekiyor. Bu noktada Ancelotti'nin açıklaması takip ediliyor. Final maçında Arda Güler oynayacak mı merak ediliyor. Peki; Borussia Dortmund Real Madrid Şampiyonlar Ligi finali ne zaman, saat kaçta, şifresiz mi?