Giriş Tarihi: 18.02.2025 11:18
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
11:18
ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF RÖVANŞ MAÇI TAKVİMİ 2025: Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta yapılacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta! Play-off turunun rövanş maçları yarın başlıyor ve futbolseverleri büyük bir mücadele bekliyor. Devler Ligi'nde sahne alacak 8 karşılaşma, takımların gruplara kalma mücadelesine sahne olacak. Kritik maçlar öncesinde futbolseverler, takımların son durumlarını merakla takip ediyor. Peki, Devler Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte haftanın programı ve karşılaşmalarla ilgili tüm detaylar…