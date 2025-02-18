ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF RÖVANŞ MAÇI TAKVİMİ 2025: Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta yapılacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunun ikinci maçları yarın başlıyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda, play-off aşamasının rövanş karşılaşmaları yarın ve çarşamba günü oynanacak. Bu mücadeleler sonunda gruplara kalacak takımlar netleşecek. Peki, Devler Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, ayrıntılar...