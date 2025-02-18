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Haberler Galeri ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF RÖVANŞ MAÇI TAKVİMİ 2025: Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta yapılacak?
Giriş Tarihi: 18.02.2025 11:18 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 11:18

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF RÖVANŞ MAÇI TAKVİMİ 2025: Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta yapılacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan dorukta! Play-off turunun rövanş maçları yarın başlıyor ve futbolseverleri büyük bir mücadele bekliyor. Devler Ligi'nde sahne alacak 8 karşılaşma, takımların gruplara kalma mücadelesine sahne olacak. Kritik maçlar öncesinde futbolseverler, takımların son durumlarını merakla takip ediyor. Peki, Devler Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte haftanın programı ve karşılaşmalarla ilgili tüm detaylar…

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF RÖVANŞ MAÇI TAKVİMİ 2025: Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta yapılacak?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunun ikinci maçları yarın başlıyor. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda, play-off aşamasının rövanş karşılaşmaları yarın ve çarşamba günü oynanacak. Bu mücadeleler sonunda gruplara kalacak takımlar netleşecek. Peki, Devler Ligi maçları ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte, ayrıntılar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF RÖVANŞ MAÇI TAKVİMİ 2025: Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta yapılacak?

DEVLER LİGİNDE HEYECAN DEVAM EDİYOR!

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Şampiyonlar Ligi'nde play-off aşamasında rövanş müsabakaları salı ve çarşamba günü oynanacak.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF RÖVANŞ MAÇI TAKVİMİ 2025: Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta yapılacak?

18 ŞUBAT 2025 SALI

20.45 Milan (İtalya) - Feyenoord (Hollanda)
23.00 Atalanta (İtalya) - Club Brugge (Belçika)
23.00 Bayern Münih (Almanya) - Celtic (İskoçya)
23.00 Benfica (Portekiz) - Monaco (Fransa)

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF RÖVANŞ MAÇI TAKVİMİ 2025: Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta yapılacak?

19 ŞUBAT 2025 ÇARŞAMBA

20.45 Borussia Dortmund (Almanya) - Sporting (Portekiz)
23.00 Paris Saint-Germain (Fransa) - Brest (Fransa)
23.00 Real Madrid (İspanya) - Manchester City (İngiltere)
23.00 PSV (Hollanda) - Juventus (İtalya)

ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY-OFF RÖVANŞ MAÇI TAKVİMİ 2025: Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman, saat kaçta yapılacak?

KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?
2024-2025 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu, çeyrek final ve yarı final kura çekimi 21 Şubat Cuma günü TSİ 14:00'te İsviçre'nin Nyon kentindeki Avrupa Futbolu Evi'nde gerçekleştirilecek.

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