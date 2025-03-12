ŞAMPİYONLAR LİGİ RÖVANŞ MAÇI! Aston Villa - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Aston Villa, avantajlı skorla çıktığı maçta Club Brugge'u konuk ediyor. İlk maçta 3-1 kazanan İngiliz ekibi, çeyrek final için rahat bir konumda bulunurken, Club Brugge tur şansı için en az iki farklı galibiyet hedefliyor. Peki, Aston Villa - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın tarih, saat ve yayın bilgileri…