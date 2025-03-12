Giriş Tarihi: 12.03.2025 09:48
Güncelleme Tarihi: 12.03.2025
09:48
ŞAMPİYONLAR LİGİ RÖVANŞ MAÇI! Aston Villa - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları hız kesmeden devam ediyor. İlk karşılaşmayı 3-1 kazanan Aston Villa, sahasında Club Brugge'u konuk edecek. İngiliz ekibi, çeyrek finale yükselmek için galibiyet veya beraberlikle yetinebilirken, bu sezonki sürpriz performansıyla dikkat çeken Club Brugge'ün tur atlayabilmesi için en az 2 farklı galibiyet alması gerekiyor. Futbolseverler mücadeleyle ilgili detayları merak ediyor. Peki, Aston Villa - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?