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Haberler Galeri ŞAMPİYONLAR LİGİ RÖVANŞ MAÇI! Aston Villa - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 12.03.2025 09:48 Güncelleme Tarihi: 12.03.2025 09:48

ŞAMPİYONLAR LİGİ RÖVANŞ MAÇI! Aston Villa - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçları hız kesmeden devam ediyor. İlk karşılaşmayı 3-1 kazanan Aston Villa, sahasında Club Brugge'u konuk edecek. İngiliz ekibi, çeyrek finale yükselmek için galibiyet veya beraberlikle yetinebilirken, bu sezonki sürpriz performansıyla dikkat çeken Club Brugge'ün tur atlayabilmesi için en az 2 farklı galibiyet alması gerekiyor. Futbolseverler mücadeleyle ilgili detayları merak ediyor. Peki, Aston Villa - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ŞAMPİYONLAR LİGİ RÖVANŞ MAÇI! Aston Villa - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Aston Villa, avantajlı skorla çıktığı maçta Club Brugge'u konuk ediyor. İlk maçta 3-1 kazanan İngiliz ekibi, çeyrek final için rahat bir konumda bulunurken, Club Brugge tur şansı için en az iki farklı galibiyet hedefliyor. Peki, Aston Villa - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte maçın tarih, saat ve yayın bilgileri…

ŞAMPİYONLAR LİGİ RÖVANŞ MAÇI! Aston Villa - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ASTON VİLLA - CLUB BRUGGE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Şampiyonlar Ligi rövanş maçı 12 Mart Çarşamba akşamı saat 23.00'de gerçekleşecek.

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ŞAMPİYONLAR LİGİ RÖVANŞ MAÇI! Aston Villa - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ASTON VİLLA - CLUB BRUGGE MAÇI HANGİ KANALDA?
Mücadele TRT1 ekranlarında yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ RÖVANŞ MAÇI! Aston Villa - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

MUHTEMEL 11'LER
Aston Villa: Martinez; Disasi, Konsa, Mings, Digne; McGinn, Tielemans; Bailey, Rogers, Rashford; Watkins

ŞAMPİYONLAR LİGİ RÖVANŞ MAÇI! Aston Villa - Club Brugge maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Club Brugge: Mignolet; Sabbe, Ordonez, Mechele, De Cuyper; Onyedika, Jashari; Talbi, Vanaken, Tzolis; Jutgla