Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi ne zaman yapılacak? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna kalan takımlar, muhtemel rakipler ve son 16 maç takvimi

Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi ne zaman yapılacak sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Bu akşam saat 23.00'de Kopenhag ile karşı karşıya gelecek olan temsilcimiz, rakibini deplasmanda, Parken Stadyumu'nda yendiği takdirde Şampiyonlar Ligi son 16 turuna kalmış olacak. Kopenhag, Manchester United ve Bayern Münih ile aynı grupta yer alan Galatasaray, 5 maçta 5 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. Şampiyonlar Ligi son 16 turuna kalan takımların tamamı, yarın oynanacak maçlarla birlikte belli olacak. Galatasaray'ın son 16 muhtemel rakipleri arasında dişli takımlar yer alıyor. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 maçları ne zaman?