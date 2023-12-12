Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi ne zaman yapılacak? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna kalan takımlar, muhtemel rakipler ve son 16 maç takvimi

Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Kopenhag, Manchester United ve Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, son 16'ya kalması için Kopenhag'ı zoraki olarak yenmesi gerekiyor.