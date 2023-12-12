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Haberler Galeri Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi ne zaman yapılacak? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna kalan takımlar, muhtemel rakipler ve son 16 maç takvimi
Giriş Tarihi: 12.12.2023 10:26 Güncelleme Tarihi: 12.12.2023 10:30

Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi ne zaman yapılacak? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna kalan takımlar, muhtemel rakipler ve son 16 maç takvimi

Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi ne zaman yapılacak sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Bu akşam saat 23.00'de Kopenhag ile karşı karşıya gelecek olan temsilcimiz, rakibini deplasmanda, Parken Stadyumu'nda yendiği takdirde Şampiyonlar Ligi son 16 turuna kalmış olacak. Kopenhag, Manchester United ve Bayern Münih ile aynı grupta yer alan Galatasaray, 5 maçta 5 puanla 3'üncü sırada yer alıyor. Şampiyonlar Ligi son 16 turuna kalan takımların tamamı, yarın oynanacak maçlarla birlikte belli olacak. Galatasaray'ın son 16 muhtemel rakipleri arasında dişli takımlar yer alıyor. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 maçları ne zaman?

Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi ne zaman yapılacak? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna kalan takımlar, muhtemel rakipler ve son 16 maç takvimi

Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda sorusu gündemdeki yerini almış durumda. Kopenhag, Manchester United ve Bayern Münih UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda mücadele eden Galatasaray, son 16'ya kalması için Kopenhag'ı zoraki olarak yenmesi gerekiyor.

Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi ne zaman yapılacak? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna kalan takımlar, muhtemel rakipler ve son 16 maç takvimi

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

UEFA Şampiyonlar Ligi 23/24 son 16 turu kura çekimi 18 Aralık 2023 saat 14.00'de İsviçre'nin Nyon ilinde gerçekleştirilecek.

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Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi ne zaman yapılacak? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna kalan takımlar, muhtemel rakipler ve son 16 maç takvimi

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 TURUNA KALAN TAKIMLAR LİSTESİ

Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad, Atletico Madrid, Bayern Münih, Leipzig, Borussia Dortmund, Inter, Lazio, Manchester City, Arsenal, PSV Eindhoven

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ (KESİNLEŞMİŞ OLANLAR)

Real Madrid, Manchester City, Arsenal

Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi ne zaman yapılacak? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna kalan takımlar, muhtemel rakipler ve son 16 maç takvimi

ŞAMPİYONLAR LİGİ SON 16 MAÇLARI NE ZAMAN?

Sezon başında yayımlanan UEFA Şampiyonlar Ligi maç fikstürüne göre;

İlk maçlar 13/14/20/21 Şubat 2024,

rövanşs maçları 5/6/12/13 Mart 2024 tarihlerinde oynanacak.

Şampiyonlar Ligi son 16 kura çekimi ne zaman yapılacak? UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turuna kalan takımlar, muhtemel rakipler ve son 16 maç takvimi

UEFA AVRUPA LİGİ ELEME TURLARI KURASI NE ZAMAN?

Galatasaray 3'üncü olduğu takdirde UEFA Avrupa Ligi eleme turlarına katılma hakkını kazanacak. UEFA Avrupa Ligi eleme turu kura çekimi saat 15.00'te gerçekleşecek.

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