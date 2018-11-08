Şampiyonlar Ligi'nde skandal karar! Sterling...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında gecenin skandalı Manchester City - Shakhtar Donetsk maçında yaşandı. Başrolde ise City'nin yıldızı Raheem Sterling vardı... UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası oynanan 8 maçla tamamlanırken, gecenin en farklı galibiyetine Manchester City imza attı. İngiliz ekibi, Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk'i 6-0 yendi. İngiltere ekibi Manchester City F Grubu karşılaşmasında Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk takımını 13. dakikada David Silva, 24, 72 ve 90. dakikalarda Gabriel Jesus, 48. dakikada Raheem Sterling ve 84. dakikada Riyad Mahrez'in golleriyle 6-0 yendi. Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, 73. dakikada David Silva'nın yerine oyuna girdi. Karşılaşmaya damga vuran hareket ise Manchester City'nin yıldızı Raheem Sterling'den geldi. Sterling'in ayağının çime takılıp yerde kaldığı pozisyonla penaltı kazanan Manchester City, 24. dakikada Gabriel Jesus'un attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Maçın hakemi Viktor Kassai'nin, Manchester City'nin lehine verdiği penaltı kararı, gecenin en çok konuşulan olaylarından biri oldu.