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Şampiyonlar Ligi'nde skandal karar! Sterling...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında gecenin skandalı - maçında yaşandı. Başrolde ise City'nin yıldızı vardı...

Giriş Tarihi: 08.11.2018 10:19 Güncelleme Tarihi: 08.11.2018 10:31
Şampiyonlar Ligi'nde skandal karar! Sterling...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftası oynanan 8 maçla tamamlanırken, gecenin en farklı galibiyetine imza attı.

Şampiyonlar Ligi'nde skandal karar! Sterling...

İngiliz ekibi, Ukrayna temsilcisi 'i 6-0 yendi.

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Şampiyonlar Ligi'nde skandal karar! Sterling...

İngiltere ekibi F Grubu karşılaşmasında Ukrayna'nın takımını 13. dakikada David Silva, 24, 72 ve 90. dakikalarda Gabriel Jesus, 48. dakikada ve 84. dakikada Riyad Mahrez'in golleriyle 6-0 yendi.

Şampiyonlar Ligi'nde skandal karar! Sterling...

Türk asıllı Alman futbolcu İlkay Gündoğan, 73. dakikada David Silva'nın yerine oyuna girdi.

Şampiyonlar Ligi'nde skandal karar! Sterling...

Karşılaşmaya damga vuran hareket ise 'nin yıldızı 'den geldi.

Şampiyonlar Ligi'nde skandal karar! Sterling...

Sterling'in ayağının çime takılıp yerde kaldığı pozisyonla penaltı kazanan , 24. dakikada Gabriel Jesus'un attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

Şampiyonlar Ligi'nde skandal karar! Sterling...

Maçın hakemi Viktor Kassai'nin, 'nin lehine verdiği penaltı kararı, gecenin en çok konuşulan olaylarından biri oldu.

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