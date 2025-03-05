Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu! İşte o kulüp...

Yapay zeka uygulamaları pek çok konuda tahminde bulunurken, futbola da el attı. 2103 yılına kadarki Şampiyonlar Ligi kupasını kazananları tahmin eden uygulamanın listesinde yer alan iki Türk takım ise milyonlarca taraftarı heyecanlandıracak. İşte Türk takımların da yer aldığı o liste ve yıl yıl kupayı kazanan takımlar...