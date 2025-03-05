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Haberler Galeri Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu! İşte o kulüp...
Giriş Tarihi: 05.03.2025 13:41 Güncelleme Tarihi: 05.03.2025 13:42

Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu! İşte o kulüp...

Avrupa'nın kulüpler bazında en prestijli futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı dün akşam oynanan maçlarla başladı. Birbirinden heyecanlı maçların oynandığı gecede toplamda 17 gol atıldı. Turnuvada bu yıl Türk temsilcisi yer almazken, Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı yapay zekaya soruldu. 2103 yılına kadarki Şampiyonlar Ligi kazananlarını tahmin eden uygulamanın listesinde 2 Türk takımı da yer aldı. İşte listede yer alan Türk takımları...

Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu! İşte o kulüp...

Yapay zeka uygulamaları pek çok konuda tahminde bulunurken, futbola da el attı. 2103 yılına kadarki Şampiyonlar Ligi kupasını kazananları tahmin eden uygulamanın listesinde yer alan iki Türk takım ise milyonlarca taraftarı heyecanlandıracak. İşte Türk takımların da yer aldığı o liste ve yıl yıl kupayı kazanan takımlar...

Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu! İşte o kulüp...

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Şampiyonlar Ligi’ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu! İşte o kulüp...

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