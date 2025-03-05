Giriş Tarihi: 05.03.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 05.03.2025
13:42
Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı belli oldu! İşte o kulüp...
Avrupa'nın kulüpler bazında en prestijli futbol organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu heyecanı dün akşam oynanan maçlarla başladı. Birbirinden heyecanlı maçların oynandığı gecede toplamda 17 gol atıldı. Turnuvada bu yıl Türk temsilcisi yer almazken, Şampiyonlar Ligi'ni kazanacak ilk Türk takımı yapay zekaya soruldu. 2103 yılına kadarki Şampiyonlar Ligi kazananlarını tahmin eden uygulamanın listesinde 2 Türk takımı da yer aldı. İşte listede yer alan Türk takımları...