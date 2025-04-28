Giriş Tarihi: 28.04.2025 17:58
Güncelleme Tarihi: 28.04.2025
17:58
Şampiyonluk tahmini değişti! Yapay zekadan son haftalara yaklaşırken olay yaratan yüzde...
Son dakika haberi: Trendyol Süper Lig'de 33. hafta heyecanı geride kaldı. Lider Galatasaray, zorlu Eyüpspor deplasmanını 5 golle geçti. Fenerbahçe ise konuk olduğu Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. İki takım arasındaki puan farkı da 5 puanda kaldı. Futbol veri sitesi Euro Club Index, 2024-2025 sezonu için şampiyonluk tahminini güncelledi. Yapay zeka verilerine göre; bu yıl küme düşecek takımlar da belli oldu. İşte yapay zekanın tahminlerine göre; 2024-2025 sezonu için oluşacak puan durumu ve detaylar...