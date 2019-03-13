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Şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar

'de şampiyon olacak ve küme düşecek takımlar açıklandı. İşte sezon sonu oluşması beklenen Süper Lig sıralaması...

Giriş Tarihi: 13.03.2019 10:20 Güncelleme Tarihi: 13.03.2019 10:58
Şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar

Avrupa liglerindeki takımların durumlarını inceleyen Euro Club Index, 'de şampiyon olacak ve küme düşecek takımları açıkladı.

Şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar

Buna göre Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir'in ligi hangi sırada tamamlayacağı belirlendi.

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Şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar

İşte Euro Club Index'e göre sezon sonunda oluşacak Süper Lig sıralaması...

Şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar

1-Başakşehir (şampiyon)

Şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar

2-Galatasaray

Şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar

3-Beşiktaş

Şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar

4-Trabzonspor

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