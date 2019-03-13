Şampiyonu ve küme düşecek takımları açıkladılar

Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olacak ve küme düşecek takımlar açıklandı. İşte sezon sonu oluşması beklenen Süper Lig sıralaması... Avrupa liglerindeki takımların durumlarını inceleyen Euro Club Index, Spor Toto Süper Lig'de şampiyon olacak ve küme düşecek takımları açıkladı. Buna göre Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray ve Başakşehir'in ligi hangi sırada tamamlayacağı belirlendi. İşte Euro Club Index'e göre sezon sonunda oluşacak Süper Lig sıralaması... 1-Başakşehir (şampiyon) 2-Galatasaray 3-Beşiktaş 4-Trabzonspor