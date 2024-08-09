Samsunspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 1. hafta Samsunspor Beşiktaş maç tarihi

Samsunspor Beşiktaş Süper Lig 1. hafta karşılaşmaları arasında yer alıyor. Sezona iddialı başlayan siyah beyazlılar sezon başından ipleri sıkı tutmayı hedefliyor. 38 haftalık mücadelede heyecan dorukta olacak. Son olarak 5-0 skorla Galatasaray karşısına kupa kaldıran Beşiktaş'ın bu sezonunun favorileri arasında. Peki; Samsunspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?