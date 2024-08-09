Giriş Tarihi: 09.08.2024 16:49
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024
16:49
Samsunspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 1. hafta Samsunspor Beşiktaş maç tarihi
Süper Lig 2024-2025 sezonu başlıyor. Ligi Süper Kupa kazanarak açan ve Galatasaray karşısında tarihi bir skora imza atan Beşiktaş ilk maçında Samsunspor ile karşılaşacak. Samsunspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi soruları siyah beyazlı taraftarın gündeminde. Immobile, Rafa Silva gibi transferleriyle oldukça iddialı bir takım kuran Kara Kartal Giovanni van Bronckhorst ile çalışıyor. Peki; Samsunspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?