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Haberler Galeri Samsunspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 1. hafta Samsunspor Beşiktaş maç tarihi
Giriş Tarihi: 09.08.2024 16:49 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 16:49

Samsunspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 1. hafta Samsunspor Beşiktaş maç tarihi

Süper Lig 2024-2025 sezonu başlıyor. Ligi Süper Kupa kazanarak açan ve Galatasaray karşısında tarihi bir skora imza atan Beşiktaş ilk maçında Samsunspor ile karşılaşacak. Samsunspor Beşiktaş maçı hangi kanalda, şifresiz mi soruları siyah beyazlı taraftarın gündeminde. Immobile, Rafa Silva gibi transferleriyle oldukça iddialı bir takım kuran Kara Kartal Giovanni van Bronckhorst ile çalışıyor. Peki; Samsunspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Samsunspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 1. hafta Samsunspor Beşiktaş maç tarihi

Samsunspor Beşiktaş Süper Lig 1. hafta karşılaşmaları arasında yer alıyor. Sezona iddialı başlayan siyah beyazlılar sezon başından ipleri sıkı tutmayı hedefliyor. 38 haftalık mücadelede heyecan dorukta olacak. Son olarak 5-0 skorla Galatasaray karşısına kupa kaldıran Beşiktaş'ın bu sezonunun favorileri arasında. Peki; Samsunspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Samsunspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 1. hafta Samsunspor Beşiktaş maç tarihi

SAMSUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig 1. haftada oynanacak Samsunspor Beşiktaş maçı 11 Ağustos Pazar günü oynanacak. Heyecanlı mücadele saat 21.45'te başlayacak.

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Samsunspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 1. hafta Samsunspor Beşiktaş maç tarihi

SAMSUNSPOR BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Beşiktaş'ın maçı ve diğer Süper Lig maçları beIN Sports ekranlarından yayımlancak.

Samsunspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 1. hafta Samsunspor Beşiktaş maç tarihi

SÜPER LİG 1. HAFTA FİKSTÜR

9 Ağustos:

Galatasaray - Hatayspor

10 Ağustos:

Kasımpaşa - Konyaspor

Antalyaspor - Göztepe

Fenerbahçe - Adana Demirspor

Samsunspor Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Süper Lig 1. hafta Samsunspor Beşiktaş maç tarihi

11 Ağustos:

Sivasspor - Trabzonspor

Alanyaspor - Eyüpspor

Samsunspor - Beşiktaş

12 Ağustos:

Rizespor - Başakşehir

Bodrumspor - Gaziantep FK

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