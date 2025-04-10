Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Galeri Şaşırtan transfer kararı! Sacha Boey Süper Lig’e geri dönüyor…
Giriş Tarihi: 10.04.2025 10:12 Güncelleme Tarihi: 10.04.2025 10:14

Şaşırtan transfer kararı! Sacha Boey Süper Lig’e geri dönüyor…

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım, zorlu maçtan galip gelerek şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor. Bu sezon kupa ve ligde şampiyonluk hedefleyen Aslan, gelecek sezonun transfer çalışmalarına da şimdiden başladı. Galatasaray'ın eski yıldızı Sacha Boey için dikkat çeken bir transfer iddiası geldi. İşte detaylar…

SABAH.COM.TR SPOR
Şaşırtan transfer kararı! Sacha Boey Süper Lig’e geri dönüyor…

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak.

Şaşırtan transfer kararı! Sacha Boey Süper Lig’e geri dönüyor…

ZİRVEDE PUAN FARKI 3

Ligde son olarak Beşiktaş ile oynayan sarı-kırmızılı takım, ezeli rakibine 2-1 mağlup olmuştu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Şaşırtan transfer kararı! Sacha Boey Süper Lig’e geri dönüyor…

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'u mağlup etmesiyle birlikte iki takım arasındaki puan farkı 3'e düştü.

Şaşırtan transfer kararı! Sacha Boey Süper Lig’e geri dönüyor…

Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe'yi saf dışı bırakarak adını yarı finale yazdıran Cimbom, iki kulvarda da iddiasını sürdürüyor.

Şaşırtan transfer kararı! Sacha Boey Süper Lig’e geri dönüyor…

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Hem kupada hem de ligde şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, gelecek sezonun transfer çalışmalarına da şimdiden başladı.