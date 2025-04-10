Giriş Tarihi: 10.04.2025 10:12
Güncelleme Tarihi: 10.04.2025
10:14
Şaşırtan transfer kararı! Sacha Boey Süper Lig’e geri dönüyor…
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılı takım, zorlu maçtan galip gelerek şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor. Bu sezon kupa ve ligde şampiyonluk hedefleyen Aslan, gelecek sezonun transfer çalışmalarına da şimdiden başladı. Galatasaray'ın eski yıldızı Sacha Boey için dikkat çeken bir transfer iddiası geldi. İşte detaylar…