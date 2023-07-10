Sebastian Szymanski kimdir, kaç yaşında ve nereli? Fenerbahçe’nin yeni transferi Sebastian Szymanski mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

Sebastian Szymanski hayatı ve kariyeri Fenerbahçe taraftarları tarafından araştırılıyor. Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Polonyalı futbolcu, Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Galatasaray'ın da istediği 24 yaşındaki on numara için Kanarya hızlı davranıp işi bitirdi. Bu son dakika gelişmesi sonrası Sebastian Szymanski kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları yanıt aramaya başladı. Sebastian Szymanski hangi takımlarda oynadı, hangi pozisyonda oynuyor, kaç golü ve asisti var merak ediliyor. İşte, Fenerbahçe'nin yeni transferi Sebastian Szymanski mevkisi, oynadığı takımlar, istatistikleri ve merak edilen tüm detaylar…