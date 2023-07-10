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Haberler Galeri Sebastian Szymanski kimdir, kaç yaşında ve nereli? Fenerbahçe’nin yeni transferi Sebastian Szymanski mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?
Giriş Tarihi: 10.07.2023 15:23 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 15:23

Sebastian Szymanski kimdir, kaç yaşında ve nereli? Fenerbahçe’nin yeni transferi Sebastian Szymanski mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

Sebastian Szymanski hayatı ve kariyeri Fenerbahçe taraftarları tarafından araştırılıyor. Transfer piyasasının en çok konuşulan isimleri arasında yer alan Polonyalı futbolcu, Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Galatasaray'ın da istediği 24 yaşındaki on numara için Kanarya hızlı davranıp işi bitirdi. Bu son dakika gelişmesi sonrası Sebastian Szymanski kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları yanıt aramaya başladı. Sebastian Szymanski hangi takımlarda oynadı, hangi pozisyonda oynuyor, kaç golü ve asisti var merak ediliyor. İşte, Fenerbahçe'nin yeni transferi Sebastian Szymanski mevkisi, oynadığı takımlar, istatistikleri ve merak edilen tüm detaylar…

Sebastian Szymanski kimdir, kaç yaşında ve nereli? Fenerbahçe’nin yeni transferi Sebastian Szymanski mevkisi, oynadığı takımlar ve istatistikleri

Sebastian Szymanski kimdir, kaç yaşında ve nereli soruları sporseverler tarafından araştırılıyor. Arda Güler'in Real Madrid'e transfer olmasının ardından Fenerbahçe, 10 numara bölgesine takviye yapmak için harekete geçti. Sarı lacivertli takım, Polonyalı futbolcu Sebastian Szymanski için Dinamo Moskova ile anlaşma sağladı. Transferin hafta içi açıklanması bekleniyor. Galatasaray'ın da istediği 24 yaşındaki on numara için Kanarya hızlı davranıp işi bitirdi. Bu noktada sarı lacivertli takıma gönül veren taraftarlar, Sebastian Szymanski mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı, kaç golü ve asisti var sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, Fenerbahçe'nin yeni transferi Sebastian Szymanski hayatı, kariyeri, istatistikleri ve hakkında detaylı bilgiler…

Sebastian Szymanski kimdir, kaç yaşında ve nereli? Fenerbahçe’nin yeni transferi Sebastian Szymanski mevkisi, oynadığı takımlar ve istatistikleri

SZYMANSKİ F.BAHÇE'DE

Fenerbahçe, uzun süredir transferi için uğraştığı Sebastian Szymanski'yi kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli ekip, Polonyalı oyuncuyla 4 yıllık anlaşma sağlandı.

Galatasaray'ın da istediği 24 yaşındaki on numara için Kanarya hızlı davranıp işi bitirdi. Dinamo Moskova'ya 11+4 milyon Euro bonservis, oyuncuya da sezon başına 2.5 milyon Euro garanti ücret verilecek.

SABAH Spor'un 6 Temmuz'da okuyucularına duyurduğu Sebastian Szymanski'nin transferi geçtiğimiz gün sonuçlandı. Fenerbahçe'nin uzun süredir görüştüğü ve Galatasaray'ın da devreye girip pazarlık yaptığı Polonyalı on numara için gerçekleşen derbide kazanan Kanarya oldu.

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Sebastian Szymanski kimdir, kaç yaşında ve nereli? Fenerbahçe’nin yeni transferi Sebastian Szymanski mevkisi, oynadığı takımlar ve istatistikleri

Sarı-lacivertliler, oyuncuyu ezeli rakibine kaptırmamak için işi çabuk tuttu. Dinamo Moskova'ya teklif ettiği bonservisi 11 milyon Euro net + 4 milyon Euro bonuslar şeklinde revize eden Fenerbahçe, 24 yaşındaki futbolcuya da yıllık 2.5 milyon Euro ücretten 4 senelik mukavele önerdi.

İki tarafla da anlaşılırken, Szymanski'nin menajeri Türkiye'ye davet edildi. Dün İstanbul'a gelen menajerle son detaylar da görüşüldü ve el sıkışıldı.

Fenerbahçe, Arda Güler'in boşluğunu yıldız isimle doldurdu. Sarı-lacivertli takımda Szymanski transferinin hafta içinde açıklanması bekleniyor.

Sebastian Szymanski kimdir, kaç yaşında ve nereli? Fenerbahçe’nin yeni transferi Sebastian Szymanski mevkisi, oynadığı takımlar ve istatistikleri

SEBASTIAN SZYMANSKI KİMDİR?

10 Mayıs 1999 tarihinde Polonya'da dünyaya gelen Sebastian Szymanski, 174 cm boyundadır.

Polonyalı futbolcu, on numara pozisyonunda oynamaktadır. 24 kez milli forma giymiştir. Dinamo Moskova forması giymektedir. Sol ayaklıdır.

Sebastian Szymanski kimdir, kaç yaşında ve nereli? Fenerbahçe’nin yeni transferi Sebastian Szymanski mevkisi, oynadığı takımlar ve istatistikleri

SEBASTIAN SZYMANSKI'NİN OYNADIĞI TAKIMLAR

Legia Varşova, Dinamo Moskova, Feyenoord gibi ekiplerde forma giymiştir.

Bonservisi Rus kulübünde olan ve geçen sezon Feyenoord'da kiralık oynayan Szymanski, 40 karşılaşmada 10 gol, 8 asistlik performans sergilemiştir.

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