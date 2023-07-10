Sebastian Szymanski kimdir, kaç yaşında ve nereli? Fenerbahçe’nin yeni transferi Sebastian Szymanski mevkisi ne, hangi takımlarda oynadı?

SZYMANSKİ F.BAHÇE'DE

Fenerbahçe, uzun süredir transferi için uğraştığı Sebastian Szymanski'yi kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli ekip, Polonyalı oyuncuyla 4 yıllık anlaşma sağlandı.

Galatasaray'ın da istediği 24 yaşındaki on numara için Kanarya hızlı davranıp işi bitirdi. Dinamo Moskova'ya 11+4 milyon Euro bonservis, oyuncuya da sezon başına 2.5 milyon Euro garanti ücret verilecek.

SABAH Spor'un 6 Temmuz'da okuyucularına duyurduğu Sebastian Szymanski'nin transferi geçtiğimiz gün sonuçlandı. Fenerbahçe'nin uzun süredir görüştüğü ve Galatasaray'ın da devreye girip pazarlık yaptığı Polonyalı on numara için gerçekleşen derbide kazanan Kanarya oldu.