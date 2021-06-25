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Haberler Galeri Seda Parseker eski Galatasaraylı oyuncu ile evlendi! Görüntüler ortaya çıktı...
Giriş Tarihi: 25.06.2021 09:00 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 09:03

Seda Parseker eski Galatasaraylı oyuncu ile evlendi! Görüntüler ortaya çıktı...

Sosyetik güzel Seda Parseker dünya evine girdi. Bir dönem Galatasaray'da oynayan Fransız oyuncu Steven Nzonzi ile nikah masasına oturan Seda Parseker'in nikah görüntüsü ortaya çıktı. Seda Parseker'in adı daha önce Mario Balotelli, Ömer Şişmanoğlu ve Manuel Fernandes gibi futboclularla anılmıştı.

Seda Parseker eski Galatasaraylı oyuncu ile evlendi! Görüntüler ortaya çıktı...

Sosteye dünyasının tanınan isimlerinden biri olan Seda Parseker dünya evine girdi. Seda Parseker, bir dönem Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Kongo asıllı Fransız futbolcu Steven Nzonzi ile nikah masasına oturdu.

Seda Parseker eski Galatasaraylı oyuncu ile evlendi! Görüntüler ortaya çıktı...

NİKAHTA FOTOĞRAF KONUSUNDA UYARIDA BULUNULMUŞ

Snob Magazin'in haberine göre, Seda Parseker ve Nzonzi sessiz bir şekilde Fransa'da düzenlenen nikah masasına oturdu ve nikaha sadece özel davetliler katılabildi. Fakat nikahta çekilen bir görüntü ortaya çıktı.

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Seda Parseker eski Galatasaraylı oyuncu ile evlendi! Görüntüler ortaya çıktı...

SEDA PARSEKER VE NZONZİ FOTOĞRAF PAYLAŞMADI

Sadece aile ve yakın dostların olduğu nikahta Steven Nzonzi ve Seda Parseker'in hiç fotoğraf paylaşmadığı ortaya çıktı. Haberin yayılmamasını isteyen çift poz vermekten çekindiği iddia edildi.

Seda Parseker eski Galatasaraylı oyuncu ile evlendi! Görüntüler ortaya çıktı...

Nikah davetine katılanlardan fotoğraf çekmemelerini rica eden çift bu konuya dikkat ederek sosyal medyada yayılmasını istemedi. Seda Parseker ile Nzonzi daha önce 2019 senesine İstanbul'da birlikte görüntülenmişti.

Seda Parseker eski Galatasaraylı oyuncu ile evlendi! Görüntüler ortaya çıktı...

Sosyetik güzel Seda Parseker'in adı da daha önce Mario Balotelli, Ömer Şişmanoğlu ve Manuel Fernandes gibi futbolcularla anılmıştı.

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