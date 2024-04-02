Giriş Tarihi: 02.04.2024 23:11
Güncelleme Tarihi: 02.04.2024
23:12
Sen ne yaptın Cristiano Ronaldo! 39 yaşında yine kendine hayran bıraktı: 2 maç üst üste…
Futbol tarihinin en iyi futbolcularından birisi olan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da devam ettiği kariyerine inanılmaz rekorlar sığdırmaya devam ediyor. Al-Nassr'a imza attığı ilk dönem tepki çeken Ronaldo, Suudi Arabistan'da gösterdiği performansla birlikte futbolseverleri tekrar etrafında birleştirmeyi başardı. Al-Nassr'ın Abha deplasmanında sahaya ilk 11'de başlayan efsane isim, bir kez daha tarih yazdı.