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Haberler Galeri Sen ne yaptın Cristiano Ronaldo! 39 yaşında yine kendine hayran bıraktı: 2 maç üst üste…
Giriş Tarihi: 02.04.2024 23:11 Güncelleme Tarihi: 02.04.2024 23:12

Sen ne yaptın Cristiano Ronaldo! 39 yaşında yine kendine hayran bıraktı: 2 maç üst üste…

Futbol tarihinin en iyi futbolcularından birisi olan Cristiano Ronaldo, Suudi Arabistan'da devam ettiği kariyerine inanılmaz rekorlar sığdırmaya devam ediyor. Al-Nassr'a imza attığı ilk dönem tepki çeken Ronaldo, Suudi Arabistan'da gösterdiği performansla birlikte futbolseverleri tekrar etrafında birleştirmeyi başardı. Al-Nassr'ın Abha deplasmanında sahaya ilk 11'de başlayan efsane isim, bir kez daha tarih yazdı.

Sen ne yaptın Cristiano Ronaldo! 39 yaşında yine kendine hayran bıraktı: 2 maç üst üste…

Tarihin en iyi futbolcularından birisi olarak gösterilen Cristiano Ronaldo, görkemli kariyerine Suudi Arabistan'da devam ediyor.

Sen ne yaptın Cristiano Ronaldo! 39 yaşında yine kendine hayran bıraktı: 2 maç üst üste…

Manchester United, Real Madrid ve Juventus gibi takımların ardından Al-Nassr'a transfer olan yıldız oyuncu, ilk dönemde tepki çekmişti.

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Sen ne yaptın Cristiano Ronaldo! 39 yaşında yine kendine hayran bıraktı: 2 maç üst üste…

Para için Suudi Arabistan'ı tercih ettiği yönünde eleştirileri üzerine çeken Ronaldo, performansıyla yine işleri tersine çevirdi.

Sen ne yaptın Cristiano Ronaldo! 39 yaşında yine kendine hayran bıraktı: 2 maç üst üste…

Al-Nassr formasıyla gol ve asist sayısını bir hayli yükselten Portekizli dünya yıldızı, bir kez daha tarih yazmayı başardı.

Sen ne yaptın Cristiano Ronaldo! 39 yaşında yine kendine hayran bıraktı: 2 maç üst üste…

BİR KEZ DAHA TARİH YAZDI

40 yaşına yaklaşan Cristiano Ronaldo, Abha deplasmanında bir kez daha tarih yazdı.

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