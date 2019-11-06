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  • Sergen Yalçın'dan kendisini oyundan atan hakem Halis Özkahya için sert sözler

'dan kendisini oyundan atan hakem için sert sözler

BtcTurk teknik direktörü , Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile 2-2 berabere kaldıkları maçta oyundan atılması hakkında ilk kez konuştu. Yalçın, konuyla ilgili olarak karşılaşmanın hakemi hakkında sert ifadeler kullanırken müsabakanın dördüncü hakemi Direnç Tonusluoğlu da 47 yaşındaki teknik adamın gündemindeydi.

AA Spor
Giriş Tarihi: 06.11.2019 18:47 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019 18:55
Sergen Yalçın'dan kendisini oyundan atan hakem Halis Özkahya için sert sözler

Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşan sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrılırken müsabakanın 86. dakikasında teknik direktör bir pozisyonda oyuncularına sert uyarılar yaparken hakem 'dan sarı kart gördü. Yalçın hakeme karşı yoğun itirazlarını sürdürmesi üzerine ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü ve oyundan atıldı. 47 yaşındaki teknik direktör yaşanan olayla ilgili ilk kez konuştu ve karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya ve dördüncü hakem Direnç Tonusluoğlu hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Sergen Yalçın'dan kendisini oyundan atan hakem Halis Özkahya için sert sözler

Yalçın, müsabakalarda genelde dördüncü hakemle muhatap olduklarını, itirazlarını bu hakeme söylediklerini anlatarak, dördüncü hakemin de kendilerini oyun içerisinde bazı konularda uyardığını dile getirdi.

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Sergen Yalçın'dan kendisini oyundan atan hakem Halis Özkahya için sert sözler

Ligin 10. haftasında 2-2 berabere kaldıkları Kasımpaşa maçında ise farklı bir durumla karşılaştıklarını aktaran Yalçın, şöyle devam etti:

Sergen Yalçın'dan kendisini oyundan atan hakem Halis Özkahya için sert sözler

"Oyunu ve pozisyonları takip ederek, hakemlerle diyaloğa giriyoruz, özellikle kenar hakemlerle"

"Bu maçta olaylar biraz farklı gelişti. Ben Konya'da çalışırken, Konyaspor-Kayserispor maçında da beni oyundan atmıştı. Ben bunu hatırlamıyordum, sonradan bana söylediler. Haklı veya haksızdı diye girmiyorum. Ben maçtan önce kendisine başarılar diledim. Beni daha önce maçtan attığını unutmuşum, bilmiyordum. Oyun içerisinde çok enteresan durumlar gelişti. İçeride yapılan bariz hatalar bizim oyuna dahil olmamıza neden oluyor. Çünkü deplasman maçları içeridekilerden daha sıkıntılı oluyor. Ben de dördüncü hakemle kendi takımımın haklarını savunmak adına, çünkü savunmak zorundayım. Biz bunun için orada duruyoruz. Oyunu ve pozisyonları takip ederek, hakemlerle diyaloğa giriyoruz, özellikle kenar hakemlerle. Ben de o uyarıları yapmak zorunda kalıyorum. Benim işim bu."

Sergen Yalçın'dan kendisini oyundan atan hakem Halis Özkahya için sert sözler

, maçın ikinci yarısında skorun 2-1'e geldiğini ve oyunun kontrolünün kendilerine geçtiğini, takımının sahada istediği formatı oluşturduğunu anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

Sergen Yalçın'dan kendisini oyundan atan hakem Halis Özkahya için sert sözler

"Hakem arkadaşın, Robin Yalçın'ı ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atması bizi çileden çıkardı"

"Rakip takımın oyunu döndürme ihtimalinin olmadığı bir süreç başladı. Kırmızı karta kadar biz çok daha iyi oynuyorduk. O kadar sıkıntıya rağmen maçı çevirmesini bildik ama tam istediğimiz pozisyon oluşmuşken hakem arkadaşın, Robin Yalçın'ı ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan atması bizi çileden çıkardı. Eğer bir maçta böyle bir sarı kart gösterirsen en az 4'er, 5'er oyuncuyu atman lazım. Herkes şoke oldu, maçtan sonra da pozisyonu izledik. Sarı kart olsa atsın tamam problem değil ama sen bir takımın kaderiyle bu kadar basit bir şekilde oynayamazsın. Biz orada çok zor bir mücadelenin içindeyiz. Kazanacak pozisyonu yakalamışız, kazanırsak lider olacağımız pozisyonu yakalamışız. Bizim oyuncumuzu çok basit bir sarı kartla atarak, rakip takımın tekrar oyuna dahil olmasını sağlamak son derece yanlış bir şey."

Sergen Yalçın'dan kendisini oyundan atan hakem Halis Özkahya için sert sözler

Hakemin kendisine sarı kart gösterdiği pozisyonda oyuncularına bir şeyler anlatmaya çalıştığını kaydeden Yalçın, şunları söyledi:

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