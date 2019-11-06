Sergen Yalçın'dan kendisini oyundan atan hakem Halis Özkahya için sert sözler

"Oyunu ve pozisyonları takip ederek, hakemlerle diyaloğa giriyoruz, özellikle kenar hakemlerle"

"Bu maçta olaylar biraz farklı gelişti. Ben Konya'da çalışırken, Konyaspor-Kayserispor maçında da Halis Özkahya beni oyundan atmıştı. Ben bunu hatırlamıyordum, sonradan bana söylediler. Haklı veya haksızdı diye girmiyorum. Ben maçtan önce kendisine başarılar diledim. Beni daha önce maçtan attığını unutmuşum, bilmiyordum. Oyun içerisinde çok enteresan durumlar gelişti. İçeride yapılan bariz hatalar bizim oyuna dahil olmamıza neden oluyor. Çünkü deplasman maçları içeridekilerden daha sıkıntılı oluyor. Ben de dördüncü hakemle kendi takımımın haklarını savunmak adına, çünkü savunmak zorundayım. Biz bunun için orada duruyoruz. Oyunu ve pozisyonları takip ederek, hakemlerle diyaloğa giriyoruz, özellikle kenar hakemlerle. Ben de o uyarıları yapmak zorunda kalıyorum. Benim işim bu."